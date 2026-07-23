Черговий мільйонер: клуб НХЛ підписав великий контракт із лідером

Новий контракт Робертсона

Як стверджують американські журналісти, згідно із новим контрактом 27-річний форвард зароблятиме 12 мільйонів доларів за сезон. Хокеїст вже входив до числа обмежено вільних агентів і міг вести перемовини із іншими клубами, однак менеджмент "Далласу" зумів переконати його піти на угоду.

Попередній контракт Робертсона із клубом добігав свого завершення: його було розраховано на чотири сезони, за кожен з яких гравець отримував 7,75 мільйони доларів.

"Джейсон був ключовою фігурою нашої франшизи з моменту його драфту в 2017 році. Динамічний та вправний гравець, він був однією з головних атакувальних загроз ліги з моменту свого дебюту в НХЛ. Ми з нетерпінням чекаємо, що принесе цей сезон як для Джейсона, так і для команди, оскільки ми продовжуємо наш шлях до чемпіонства в "Далласі", – заявив генеральний менеджер "Старз" Джим Нілл.

Цікаво, що Робертсон став 28-м гравцем, хто в наступному сезоні НХЛ заробить понад 10 мільйонів доларів.

Статистика Джейсона Робертсона в НХЛ

Минулого сезону Робертсон набрав 96 очок за системою "гол+пас", закинувши при цьому 45 шайб у ворота суперників "Далласа". Йому вдавалося тричі закидати понад 40 шайб за сезон та двічі пробивати позначку у 90 очок за системою "гол+пас".

У плей-оф Кубка Стенлі Робертсон найкращим бомбардиром своєї команди: у нього 5 шайб. "Даллас" зупинився на першому ж раунді плей-оф, програвши серію "Міннесоті" (2:4).