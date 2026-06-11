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Полмиллиона от клуба-банкрота: экс-руководитель "Ворсклы" пошел войной на бывшую команду в суде

20:33 11.06.2026 Чт
2 мин
Иск от Олега Лысака поступил на фоне вылета полтавчан из профессионального футбола
aimg Андрей Костенко
Полмиллиона от клуба-банкрота: экс-руководитель "Ворсклы" пошел войной на бывшую команду в суде Олег Лысак (фото: ФК "Ворскла")
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Бывший вице-президент и генеральный директор полтавской "Ворсклы" Олег Лысак подал иск против клуба. Экс-функционер требует выплатить ему задолженность по заработной плате, компенсацию за неиспользованные отпуска, а также средний заработок за время задержки расчета при увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Полтавщина Спорт".

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Чего хочет Лысак

Общая сумма претензий бывшего топ-менеджера к полтавскому клубу составляет 573 117,30 гривны.

В рамках судебного процесса представитель истца Татьяна Козырь подала заявление о принятии мер обеспечения иска. Она просила суд наложить арест на квартиру, которая находится на балансе "Ворсклы".

Однако председательствующая судья Киевского райсуда Полтавы Оксана Самсонова в удовлетворении этого заявления отказала. В постановлении от 4 июня указано, что сторона истца не доказала, как именно арест недвижимости поможет обеспечить выполнение будущего решения суда.

Почему иск пока "заморозили"

Сам иск о взыскании полмиллиона гривен суд также не стал рассматривать сразу, оставив заявление без движения. Причиной стал прозаический факт - бывший гендиректор не оплатил судебный сбор, который составляет 5 731,17 гривны.

Суд предоставил Лысаку неделю для устранения этого недостатка и уплаты квитанции. Если деньги не поступят, исковое заявление будут считать неподанным и вернут автору. Если же сбор будет оплачен, процесс получит продолжение.

Крах полтавского клуба

Напомним, Олег Лысак, президент клуба Роман Черняк и еще целый ряд сотрудников были уволены из "Ворсклы" 31 марта 2026 года после тотальной смены руководства.

Новым гендиректором стал Максим Гарус, которого назначил арбитражный управляющий, ведь компания-владелец клуба (ООО "Неоминералы") находится в процедуре банкротства.

Сейчас флагман полтавского футбола переживает самые черные времена в истории. По итогам сезона-2025/26 команда заняла лишь 14-е место в Первой лиге (среди 16-ти участников) и уже официально не получила аттестат на участие в профессиональных соревнованиях на сезон-2026/27. Клуб также имеет семь трансферных банов, а суммарный долг перед кредиторами и футболистами достигает около 3,5 миллионов долларов.

Ранее мы сообщили, как выглядит полный состав УПЛ на сезон-2026/27.

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