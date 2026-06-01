Катастрофа в Полтаве: "Ворсклу" не допустили к чемпионату Украины из-за миллионных долгов

Полтавская "Ворскла" официально не сыграет в новом сезоне Первой лиги. Один из старейших и известнейших клубов Украины не смог пройти процедуру аттестации из-за серьезных финансовых проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные соцсети полтавского клуба .

Финансовый крах: долги тянулись 5 лет

Руководство ФК "Ворскла" отметило, что клуб до последнего пытался сохранить профессиональный статус, однако подтвердить соответствие финансовым критериям Регламента УАФ так и не смог. Клуб получил официальный отказ в допуске к соревнованиям на сезон-2026/27.

Главной причиной лицензионного коллапса стал огромный шлейф долговых обязательств, которые клуб накапливал, начиная с 2021 года.

"К сожалению, из-за значительного объема долговых обязательств, которые возникли и накапливались начиная с 2021 года, наш клуб не смог подтвердить финансовые критерии и получить аттестат для участия в футбольных соревнованиях", - говорится в заявлении полтавчан.

От побед до небытия

Для украинского футбола потеря "Ворсклы" - колоссальный удар. Клуб, основанный в 1955 году, является неотъемлемой частью истории независимого украинского футбола:

30 лет в элите: Пробившись в Высшую лигу в сезоне-1995/96, полтавчане непрерывно выступали в элитном дивизионе вплоть до весны 2025 года.

Историческое падение: В сезоне-2024/25 "Ворскла" впервые в истории понизилась в классе, уступив "Кудривке" в переходных матчах за право остаться в УПЛ.

Весомые трофеи: Полтавская команда является двукратным бронзовым призером чемпионата Украины (сезоны 1996/97 и 2017/18), а в 2009 году под руководством Николая Павлова создала главную сенсацию, завоевав Кубок Украины в финале против донецкого "Шахтера".

Выступления в еврокубках: "Ворскла" неоднократно играла в континентальных клубных соревнованиях - Кубке УЕФА, Лиге Европы и Лиге конференций. В европейских клубных турнирах противостояла таким грандам, как лондонский "Арсенал", португальские "Бенфика" и "Спортинг", бельгийский "Андерлехт".

Есть ли шанс на спасение

Несмотря на фактическое снятие с соревнований, в Полтаве надеются сохранить сам футбольный бренд и не повторить судьбу многих украинских клубов, которые навсегда исчезли после финансового банкротства.

Менеджмент "Ворсклы" планирует запустить план антикризисного оздоровления. Сейчас остается теоретическая возможность проведения реструктуризации долгов, оптимизации внутренних процессов и поиска новых инвесторов или спонсоров. Конечная цель этого плана - попытаться получить аттестат ПФЛ уже на сезон 2027/28.

"Спасибо всем болельщикам, представителям бизнеса и общества за поддержку! Верим в лучшее и в то, что по крайней мере сам бренд "Ворскла", флагман Полтавщины, не исчезнет с футбольной карты Украины", - резюмировали в клубе.