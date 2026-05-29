Два лидера за два дня: "Карпаты" устроили грандиозную распродажу на миллионы евро
Львовские "Карпаты", после вчерашней продажи голкипера Назара Домчака, объявили об уходе еще одного лидера. Лучший бомбардир команды, гамбийский форвард Бабукар Фаал официально стал игроком чешской "Виктории" (Пльзень).
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные ресурсы львовского и чешского клубов.
Миллионные клаусулы: кто покинул Львов
Львовский клуб за считанные дни распрощался с двумя ключевыми исполнителями, заработав на этих сделках солидные средства.
Сначала "Карпаты" оформили рекордную продажу в пражскую "Славию" 19-летнего вратаря Назара Домчака - эта сделка принесла клубу 5 миллионов евро.
Не успели болельщики оправиться от первой потери, как другой чешский клуб - "Виктория" из Пльзени официально активировал клаусулу, прописанную в контракте 23-летнего Бабукара Фаала. Сумма выкупа составила 3 миллиона евро, а сам африканский нападающий подписал с новым клубом четырехлетний контракт.
Стоит отметить, что львовяне получат не всю сумму: по предварительным соглашениям, 50% от продажи Фаала заберет его бывший клуб - львовский "Рух" (откуда форвард перешел в "Карпаты" зимой за 500 тысяч евро), а еще 10% отойдут хорватскому "Ориенту".
Ранее предметный интерес к игроку также проявляли итальянский "Удинезе" и киевское "Динамо", но гамбиец предпочел чешский вариант продолжения карьеры. "Виктория" в чемпионате Чехии финишировала третьей и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы.
"Карпаты" попрощались с бомбардиром (фото: ФК "Карпаты")
Статистика Фаала в УПЛ
В сезоне-2025/26 гамбиец провел 29 матчей во всех турнирах (защищая цвета "Руха" и "Карпат"), в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Непосредственно в весенней части чемпионата за "зелено-белых" нападающий сыграл 10 поединков, забив 2 гола и оформив 4 ассиста.
Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Ранее мы рассказали, кто из украинских команд и в каких еврокубках будет играть в следующем сезоне.