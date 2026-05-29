Два лидера за два дня: "Карпаты" устроили грандиозную распродажу на миллионы евро

20:23 29.05.2026 Пт
2 мин
Львовяне продали за границу своего лучшего бомбардира, на которого охотилось "Динамо"
aimg Андрей Костенко
Два лидера за два дня: "Карпаты" устроили грандиозную распродажу на миллионы евро Бабукар Фаал - футболист "Виктории" (фото: fcviktoria.cz)
Львовские "Карпаты", после вчерашней продажи голкипера Назара Домчака, объявили об уходе еще одного лидера. Лучший бомбардир команды, гамбийский форвард Бабукар Фаал официально стал игроком чешской "Виктории" (Пльзень).

Миллионные клаусулы: кто покинул Львов

Львовский клуб за считанные дни распрощался с двумя ключевыми исполнителями, заработав на этих сделках солидные средства.

Сначала "Карпаты" оформили рекордную продажу в пражскую "Славию" 19-летнего вратаря Назара Домчака - эта сделка принесла клубу 5 миллионов евро.

Не успели болельщики оправиться от первой потери, как другой чешский клуб - "Виктория" из Пльзени официально активировал клаусулу, прописанную в контракте 23-летнего Бабукара Фаала. Сумма выкупа составила 3 миллиона евро, а сам африканский нападающий подписал с новым клубом четырехлетний контракт.

Стоит отметить, что львовяне получат не всю сумму: по предварительным соглашениям, 50% от продажи Фаала заберет его бывший клуб - львовский "Рух" (откуда форвард перешел в "Карпаты" зимой за 500 тысяч евро), а еще 10% отойдут хорватскому "Ориенту".

Ранее предметный интерес к игроку также проявляли итальянский "Удинезе" и киевское "Динамо", но гамбиец предпочел чешский вариант продолжения карьеры. "Виктория" в чемпионате Чехии финишировала третьей и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы.

"Карпаты" попрощались с бомбардиром (фото: ФК "Карпаты")

Статистика Фаала в УПЛ

В сезоне-2025/26 гамбиец провел 29 матчей во всех турнирах (защищая цвета "Руха" и "Карпат"), в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Непосредственно в весенней части чемпионата за "зелено-белых" нападающий сыграл 10 поединков, забив 2 гола и оформив 4 ассиста.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
