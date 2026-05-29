Два лідери за два дні: "Карпати" влаштували грандіозний розпродаж на мільйони євро

20:23 29.05.2026 Пт
2 хв
Львів'яни продали за кордон свого найкращего бомбардира, на якого полювало "Динамо"
Андрій Костенко
Два лідери за два дні: "Карпати" влаштували грандіозний розпродаж на мільйони євро Бабукар Фаал - футболіст "Вікторії" (фото: fcviktoria.cz)
Львівські "Карпати", після вчорашнього продажу голкіпера Назара Домчака, оголосили про відхід ще одного лідера. Найкращий бомбардир команди, гамбійський форвард Бабукар Фаал офіційно став гравцем чеської "Вікторії" (Пльзень).

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні ресурси львівського та чеського клубів.

Мільйонні клаусули: хто залишив Львів

Львівський клуб за лічені дні розпрощався з двома ключовими виконавцями, заробивши на цих угодах солідні кошти.

Спочатку "Карпати" оформили рекордний продаж у празьку "Славію" 19-річного воротаря Назара Домчака – ця угода принесла клубу 5 мільйонів євро.

Не встигли вболівальники оговтатися від першої втрати, як інший чеський клуб – "Вікторія" з Пльзені офіційно активував клаусулу, прописану в контракті 23-річного Бабукара Фаала. Сума викупу становила 3 мільйони євро, а сам африканський нападник підписав із новим клубом чотирирічний контракт.

Варто зазначити, що львів'яни отримають не всю суму: за попередніми угодами, 50% від продажу Фаала забере його колишній клуб – львівський "Рух" (звідки форвард перейшов у "Карпати" взимку за 500 тисяч євро), а ще 10% відійдуть хорватському "Орієнту".

Раніше предметний інтерес до гравця також виявляли італійський "Удінезе" та київське "Динамо", але гамбієць віддав перевагу чеському варіанту продовження кар'єри. "Вікторія" у чемпіонаті Чехії фінішувала третьою та наступного сезону зіграє в кваліфікації Ліги Європи.

"Карпати" попрощалися з бомбардиром (фото: ФК "Карпати")

Статистика Фаала в УПЛ

У сезоні-2025/26 гамбієць провів 29 матчів у всіх турнірах (захищаючи кольори "Руха" та "Карпат"), у яких забив 11 м'ячів та віддав 5 результативних передач. Безпосередньо у весняній частині чемпіонату за "зелено-білих" нападник відіграв 10 поєдинків, забивши 2 голи та оформивши 4 асисти.

Зазначимо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у 700 тисяч євро.

Раніше ми розповіли, хто з українських команд і в яких єврокубках гратиме в наступному сезоні.

