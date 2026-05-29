Два лідери за два дні: "Карпати" влаштували грандіозний розпродаж на мільйони євро
Львівські "Карпати", після вчорашнього продажу голкіпера Назара Домчака, оголосили про відхід ще одного лідера. Найкращий бомбардир команди, гамбійський форвард Бабукар Фаал офіційно став гравцем чеської "Вікторії" (Пльзень).
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні ресурси львівського та чеського клубів.
Мільйонні клаусули: хто залишив Львів
Львівський клуб за лічені дні розпрощався з двома ключовими виконавцями, заробивши на цих угодах солідні кошти.
Спочатку "Карпати" оформили рекордний продаж у празьку "Славію" 19-річного воротаря Назара Домчака – ця угода принесла клубу 5 мільйонів євро.
Не встигли вболівальники оговтатися від першої втрати, як інший чеський клуб – "Вікторія" з Пльзені офіційно активував клаусулу, прописану в контракті 23-річного Бабукара Фаала. Сума викупу становила 3 мільйони євро, а сам африканський нападник підписав із новим клубом чотирирічний контракт.
Варто зазначити, що львів'яни отримають не всю суму: за попередніми угодами, 50% від продажу Фаала забере його колишній клуб – львівський "Рух" (звідки форвард перейшов у "Карпати" взимку за 500 тисяч євро), а ще 10% відійдуть хорватському "Орієнту".
Раніше предметний інтерес до гравця також виявляли італійський "Удінезе" та київське "Динамо", але гамбієць віддав перевагу чеському варіанту продовження кар'єри. "Вікторія" у чемпіонаті Чехії фінішувала третьою та наступного сезону зіграє в кваліфікації Ліги Європи.
"Карпати" попрощалися з бомбардиром (фото: ФК "Карпати")
Статистика Фаала в УПЛ
У сезоні-2025/26 гамбієць провів 29 матчів у всіх турнірах (захищаючи кольори "Руха" та "Карпат"), у яких забив 11 м'ячів та віддав 5 результативних передач. Безпосередньо у весняній частині чемпіонату за "зелено-білих" нападник відіграв 10 поєдинків, забивши 2 голи та оформивши 4 асисти.
Зазначимо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у 700 тисяч євро.
