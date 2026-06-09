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Трофеи, камбэки и деньги: главные фишки новичков УПЛ - "Буковины", "Черноморца" и "Левого Берега"

22:13 09.06.2026 Вт
3 мин
Мощный десант из Первой лиги
aimg Андрей Костенко
Трофеи, камбэки и деньги: главные фишки новичков УПЛ - "Буковины", "Черноморца" и "Левого Берега" Легендарный "Черноморец" вернулся (фото: ФК "Черноморец")
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Состав украинской Премьер-лиги претерпел существенные изменения. Вместо вылетевших команд пришло амбициозное пополнение.

О новичках элитного дивизиона - рассказывает РБК-Украина.

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"Буковина" (Черновцы)

Для Черновцов этот выход в УПЛ - историческое событие грандиозного масштаба. Клуб вернулись в сильнейший дивизион украинского футбола, прервав невероятную паузу продолжительностью более трех десятилетий.

Трофеи, камбэки и деньги: главные фишки новичков УПЛ - &quot;Буковины&quot;, &quot;Черноморца&quot; и &quot;Левого Берега&quot;

Исторический багаж:

Когда играли в элите в последний раз: Сезон-1993/94 (тогда Высшая лига).

Как вылетали: В далеком 1994 году черновчане заняли 17-е место из 18 команд и вылетели в Первую лигу, после чего транзитом падали даже во Вторую лигу и годами страдали от безденежья.

Главная фишка: Новейшая история клуба пишется благодаря мощному титульному спонсору, который полностью перестроил клуб под УПЛ, подписал опытного тренера Сергея Шищенко и обеспечил бюджет на уровне топовых команд элиты.

"Черноморец" (Одесса)

Одесские "моряки" - это главное историческое имя среди всех новичков. Они вернулись в элиту после болезненного вылета по итогам прошлого сезона. Последние годы клуб постоянно штормило из-за кадрового голода и смены инвесторов, что и привело к понижению в классе, которое, к счастью для одесситов, длилось всего один сезон.

Трофеи, камбэки и деньги: главные фишки новичков УПЛ - &quot;Буковины&quot;, &quot;Черноморца&quot; и &quot;Левого Берега&quot;

Исторический багаж:

Когда играли в элите в последний раз: Сезон-2024/25.

Трофеи и достижения: "Черноморец" - один из самых уважаемых клубов Украины. Одесситы являются двукратными обладателями Кубка Украины (1992, 1994). Кроме того, дважды выигрывали серебряные медали Высшей лиги (1995, 1996) и трижды брали "бронзу" (1993, 1994, 2006).

Главная фишка: Это единственный клуб из этого перечня, который имеет опыт выступлений в еврокубках. В свое время на международной арене одесситы достойно противостояли даже мадридскому "Реалу". Побеждали таких соперников, как "Лацио", ПСВ, "Црвена Звезда" и "Динамо" Загреб.

"Левый Берег" (Киев)

Киевский клуб - это совершенно уникальная история для украинского футбола. Созданный лишь в 2017 году как детская академия, клуб прошел путь от любителей чемпионата Украины до Премьер-лиги за считанные годы. "Аисты" уже смаковали элитный футбол в сезоне-2024/25, но после вылета были вынуждены снова доказывать свой класс через сито Первой лиги.

Трофеи, камбэки и деньги: главные фишки новичков УПЛ - &quot;Буковины&quot;, &quot;Черноморца&quot; и &quot;Левого Берега&quot;

Исторический багаж:

Когда играли в элите в последний раз: Сезон-2024/25.

Как пробились на этот раз: Финишировали третьими в Первой лиге и продемонстрировали железный характер в стыковых матчах против "Александрии".

Главная фишка: Клуб имеет безупречную собственную инфраструктуру - сверхсовременный стадион на левом побережье Киева, который часто арендуют для домашних поединков другие клубы УПЛ.

Ранее стало известно, что участник еврокубковой гонки в УПЛ сменит название, цвета и логотип.

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