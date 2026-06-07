Новое имя в УПЛ: участник еврокубковой гонки меняет название, цвета и логотип

Известный клуб украинской Премьер-лиги, который только что завершил сезон в первой пятерке чемпионата, откажется от нынешнего названия и вернет на футбольную карту забытое имя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайдеров "ТаТоТаке" .

Как будет называться клуб из Харькова

Руководство харьковского клуба решило сменить привычное название "Металлист 1925" на ФК "Харьков". Главная цель этого шага - четко подчеркнуть принадлежность команды к родному городу и раз и навсегда убрать постоянную путаницу, связанную с параллельным существованием двух "Металлистов". Напомним, что в Первой лиге украинского футбола представлен другой клуб из Харькова, имеющий почти идентичное название - "Металлист" (без цифр).

Официальный ребрендинг и презентацию нового образа стоит ожидать уже в середине июня. Сейчас менеджмент согласовывает все необходимые процедурные нюансы с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Премьер-лигой (УПЛ).

При этом отмечается два важных аспекта:

Связь с историей: Ребрендинг ни в коем случае не означает отказ от пройденного пути "Металлиста 1925". Этот эффектный шаг как раз посвящен знаковому 10-летнему юбилею со дня основания клуба.

Никакого отношения к бывшему ФК "Харьков": Новый бренд не будет иметь ничего общего с одноименным клубом, который выступал в элитном дивизионе отечественного футбола в 2005-2009 годах. Напомним, что тот ФК "Харьков" был официально лишен профессионального статуса летом 2010-го из-за хронических долгов и фальсификации финансовых отчетов.

Вместе с названием полностью изменится и визуальный стиль. Клуб разрабатывает новые цвета, символику и логотип. Ожидается, что от эмблемы "Металлиста 1925" останется только один цветовой оттенок, приближенный к желтому.

Кадровая революция в команде

Глобальные изменения разворачиваются на фоне масштабной кадровой перестройки команды. Прошлый сезон УПЛ подопечные Младена Бартуловича завершили на высоком 5-м месте, остановившись лишь в шаге от зоны еврокубков. Теперь руководство стремится качественно усилить состав для решения еще более амбициозных задач.

Команду уже покинул ряд опытных исполнителей, среди которых Владислав Калитвинцев, Вячеслав Чурко, Евгений Пасич и Денис Мозиль. Поскольку у многих других футболистов также завершаются сроки действия контрактов, чистка состава будет продолжаться.

В то же время клуб ведет агрессивную трансферную кампанию на рынке. Главной целью и потенциальной сенсацией лета называют аргентинского опорного полузащитника Рафаэля Профини. Трансферная стоимость этого футболиста оценивается в солидные 3 миллиона евро. Кроме того, скауты клуба сосредоточены на активном поиске качественных вингеров для усиления фланговой атаки.

Что известно о "Металлисте 1925"

Клуб создан 17 августа 2016 года. Первый состав сформировали выпускники академии "старого" "Металлиста", который прекратил существование из-за финансового краха. Юридически "Металлист 1925" не является правопреемником бывшего клуба из Харькова.

Команда стремительно преодолела путь от любителей до элиты. В Премьер-лиге "желто-синие" дебютировали в сезоне-2021/22. По итогам турнира-2023/24 покинули элитный дивизион, но спустя год - вернулись.

Сезон-2025/26 команда завершила на 5-м месте в УПЛ и дошла до полуфинала Кубка Украины.

Из-за полномасштабной войны и ситуации с безопасностью в Харькове команда базируется в Киеве, а официальные матчи проводит в Житомире.