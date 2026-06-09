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От "Шахтера" до "Левого Берега": как выглядит полный состав УПЛ на сезон-2026/27

21:10 09.06.2026 Вт
2 мин
Как изменилась карта украинского футбола после переходных матчей
aimg Андрей Костенко
От "Шахтера" до "Левого Берега": как выглядит полный состав УПЛ на сезон-2026/27 "Буковина" - победитель турнира Первой лиги (фото ФК "Буковина")
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Сегодняшние матчи плей-офф за УПЛ окончательно определили список команд, которые в следующем сезоне сыграют в высшем дивизионе отечественного футбола.

Полный список команд-участниц представляет РБК-Украина.

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Какие изменения произошли в элите

По итогам чемпионата Украины-2025/26 напрямую из элитной когорты вылетели:

  • "Рух" (Львов) - финишировал 14-м, но снялся с чемпионата
  • "Полтава" - заняла последнее, 16-е место

Вместо них в элиту вышли два победителя Первой лиги:

  • "Буковина" (Черновцы)
  • "Черноморец" (Одесса)

Еще две путевки - команды УПЛ разыграли в стыковых противостояниях с 3-м и 4-м коллективами Первой лиги. По их итогам одна команда УПЛ отстояла свое право остаться в элите, другая - понизилась в классе.

Победители плей-офф за УПЛ:

  • "Левый Берег" (Киев) - победил "Александрию" и вышел в УПЛ
  • "Кудривка" - победила "Агробизнес" (Волочиск) и сохранила элитный статус

Кто будет играть в УПЛ-2025/26

Таким образом топ-16 отечественных футбольных команд составили:

  • "Шахтер" (Донецк)
  • ЛНЗ (Черкассы)
  • "Полесье" (Житомир)
  • "Динамо" (Киев)
  • "Металлист 1925" (Харьков)
  • "Колос" (Ковалевка)
  • "Кривбасс" (Кривой Рог)
  • "Заря" (Луганск)
  • "Карпаты" (Львов)
  • "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
  • "Верес" (Ровно)
  • "Оболонь" (Киев)
  • "Кудривка"
  • "Буковина" (Черновцы)
  • "Черноморец" (Одесса)
  • "Левый Берег" (Киев)

Окончательный ли этот список

В истории отечественного футбола было несколько случаев, когда команды, которые пробивались в элиту по спортивному принципу, так и не повысились в классе. Они не сумели пройти аттестацию УПЛ - попросту говоря, не соответствовали нормам высшего дивизиона.

Поэтому по новичкам элиты стоит дождаться официальных решений УАФ и УПЛ.

Ранее мы рассказали, кто из украинских команд и в каких еврокубках будет играть в следующем сезоне.

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