От "Шахтера" до "Левого Берега": как выглядит полный состав УПЛ на сезон-2026/27
Сегодняшние матчи плей-офф за УПЛ окончательно определили список команд, которые в следующем сезоне сыграют в высшем дивизионе отечественного футбола.
Полный список команд-участниц представляет РБК-Украина.
Какие изменения произошли в элите
По итогам чемпионата Украины-2025/26 напрямую из элитной когорты вылетели:
- "Рух" (Львов) - финишировал 14-м, но снялся с чемпионата
- "Полтава" - заняла последнее, 16-е место
Вместо них в элиту вышли два победителя Первой лиги:
- "Буковина" (Черновцы)
- "Черноморец" (Одесса)
Еще две путевки - команды УПЛ разыграли в стыковых противостояниях с 3-м и 4-м коллективами Первой лиги. По их итогам одна команда УПЛ отстояла свое право остаться в элите, другая - понизилась в классе.
Победители плей-офф за УПЛ:
- "Левый Берег" (Киев) - победил "Александрию" и вышел в УПЛ
- "Кудривка" - победила "Агробизнес" (Волочиск) и сохранила элитный статус
Кто будет играть в УПЛ-2025/26
Таким образом топ-16 отечественных футбольных команд составили:
- "Шахтер" (Донецк)
- ЛНЗ (Черкассы)
- "Полесье" (Житомир)
- "Динамо" (Киев)
- "Металлист 1925" (Харьков)
- "Колос" (Ковалевка)
- "Кривбасс" (Кривой Рог)
- "Заря" (Луганск)
- "Карпаты" (Львов)
- "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
- "Верес" (Ровно)
- "Оболонь" (Киев)
- "Кудривка"
- "Буковина" (Черновцы)
- "Черноморец" (Одесса)
- "Левый Берег" (Киев)
Окончательный ли этот список
В истории отечественного футбола было несколько случаев, когда команды, которые пробивались в элиту по спортивному принципу, так и не повысились в классе. Они не сумели пройти аттестацию УПЛ - попросту говоря, не соответствовали нормам высшего дивизиона.
Поэтому по новичкам элиты стоит дождаться официальных решений УАФ и УПЛ.
Ранее мы рассказали, кто из украинских команд и в каких еврокубках будет играть в следующем сезоне.