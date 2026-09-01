rbc.ua
UA | RU
Вторник, 01 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол "Освобождаю место молодым": легенда "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 01 сентября 2026 · 20:45

"Освобождаю место молодым": легенда "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной

Антонио Рюдигер покидает Бундестим после 86 матчей
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Освобождаю место молодым": легенда "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной
Антонио Рюдигер (фото: instagram.com/toniruediger)
Add as a preferred source on Google

Опытный центрбек мадридского "Реала" Антонио Рюдигер принял решение окончательно проститься с национальной сборной Германии, чтобы сосредоточиться на клубной карьере.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram футболиста.

Как Рюдигер объяснил свое решение

33-летний защитник подвел итог своему 12-летнему пути в главной команде страны. Решающее значение для ухода стало желание предоставить игровое пространство и возможность развития новому поколению немецких защитников.

Футболист выразил искреннюю благодарность специалистам, которые повлияли на его становление в Бундестим - Йоахиму Лёву, Ханси Флику, Юлиану Нагельсманну и Хорсту Хрубешу, а также обратился к болельщикам и партнерам по сборной.

"После долгого размышления для меня настало время завершить карьеру в национальной команде и освободить место для молодого поколения. Когда я в 2014 году впервые надел футболку сборной Германии, даже в самых смелых мечтах не мог представить, что в итоге это будет 86 матчей", - отметил защитник.

След в истории Бундестим и новый этап

Игрок подчеркнул, что, несмотря на отсутствие громких трофеев на последних турнирах, годы в сборной навсегда останутся для него особым этапом жизни.

"Для меня сейчас начинается новый этап, в котором я полностью сосредоточусь на своем клубе. Спасибо за совместное путешествие. Ваш Тони", - подытожил Рюдигер.

Защитник дебютировал за национальную команду в 2014 году, провел 86 матчей и отличился 3 голами. В составе сборной Германии он участвовал в двух чемпионатах мира и двух Евро, включая домашнее первенство 2024 года.

Теперь футболист сосредоточится исключительно на игре за мадридский "Реал".

Ранее Лионель Месси официально поставил точку в сборной Аргентины.

Теги: Футбол Реал Сборная Германии
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Прощальный поединок: Усик встретится с Уайлдером в 2027 году Прощальный поединок: Усик встретится с Уайлдером в 2027 году Есть предложения на столе: "Бенфика" готова продать украинскую звезду Есть предложения на столе: "Бенфика" готова продать украинскую звезду Суркис принял решение: кто будет тренировать "Динамо" в матче против ЛНЗ Суркис принял решение: кто будет тренировать "Динамо" в матче против ЛНЗ
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины