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Футбол 01 вересня 2026 · 20:45

"Звільняю місце молодим": легенда "Реала" оголосив про завершення кар'єри у збірній

Антоніо Рюдігер залишає Бундестім після 86 матчів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Звільняю місце молодим": легенда "Реала" оголосив про завершення кар'єри у збірній
Антоніо Рюдігер (фото: instagram.com/toniruediger)
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Досвідчений центрбек мадридського "Реала" Антонію Рюдігер ухвалив рішення остаточно попрощатися з національною збірною Німеччини, щоб зосередитися на клубній кар'єрі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram футболіста.

Як Рюдігер пояснив своє рішення

33-річний оборонець підсумував свій 12-річний шлях у головній команді країни. Вирішальним фактором для відходу стало бажання надати ігровий простір та можливість розвитку новому поколінню німецьких захисників.

Футболіст висловив щиру вдячність фахівцям, які вплинули на його становлення у Бундестімі – Йоахіму Льову, Гансі Фліку, Юліану Нагельсманну та Горсту Хрубешу, а також звернувся до вболівальників та партнерів по збірній.

"Після тривалого роздуму для мене настав час завершити кар'єру в національній команді і звільнити місце для молодого покоління. Коли я у 2014 році вперше одягнув футболку збірної Німеччини, навіть у найсміливіших мріях не міг уявити, що в підсумку це буде 86 матчів", - зазначив захисник.

Слід у історії Бундестіму та новий етап

Гравець наголосив, що незважаючи на відсутність гучних трофеїв на останніх турнірах, роки у збірній назавжди залишаться для нього особливим етапом життя.

"Для мене зараз починається новий етап, у якому я повністю зосереджуся на своєму клубі. Дякую за спільну подорож. Ваш Тоні", - підсумував Рюдігер.

Захисник дебютував за національну команду в 2014 році, провів 86 поєдинків та відзначився 3 голами. У складі збірної Німеччини він брав участь у двох чемпіонатах світу та двох Євро, включаючи домашню першість 2024 року.

Відтепер футболіст зосередиться виключно на грі за мадридський "Реал".

Раніше Ліонель Мессі офіційно поставив крапку у збірній Аргентини.

Теги: Футбол Реал Збірна Німеччини
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