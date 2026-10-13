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Футбол 13 октября 2026 · 14:30

Звезда "Реала" перешел в новый клуб: Ла Лига разблокировала скандальный трансфер

34-летний испанец нашел новую команду, но останется в Мадриде
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Звезда "Реала" перешел в новый клуб: Ла Лига разблокировала скандальный трансфер
Карвахаль остался в Мадриде, но сменил клуб (Фото: getafecf.com)
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"Хетафе" официально объявил о подписании Дани Карвахаля. Бывший защитник мадридского "Реала" присоединился к команде по правам свободного агента.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные соцсети "Хетафе".

Защитник остался в Мадриде

Контракт "Хетафе" с 34-летним футболистом рассчитан до лета 2027 года. Переход состоялся на правах свободного агента по завершении соглашения игрока с мадридским "Реалом" в июле.

Ранее сообщалось, что Ла Лига блокировала переход из-за слишком низкой предложенной зарплаты.

Карьера и трофеи легенды "Реала"

Карвахаль провел в системе "Реала" 23 сезона: 10 лет – в молодежных командах, еще 13 – в первой команде. На взрослом уровне вместе с мадридцами он получил 27 трофеев.

В этот список входят шесть побед в Лиге чемпионов, шесть клубных чемпионатов мира, пять Суперкубков УЕФА, четыре титула чемпиона Испании, два Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.

Статистика Карвахаля в сезоне-2025/26

Прошлый сезон оказался непростым для защитника из-за травм. На клубном уровне Карвахаль провел 23 матча и отдал одну голевую передачу.

По оценке портала Transfermarkt, нынешняя трансферная стоимость испанца составляет 3,5 миллиона евро.

Ранее мы писали, что экс-звезда "Манчестер Сити" Давид Силва возобновил карьеру в 40 лет.

Теги: Футбол Чемпионат Испании Реал
Главные матчи
Лига чемпионов 13 октября 19:45
Ланс - : - Спортинг
Лига чемпионов 13 октября 22:00
Арсенал - : - Лилль
Лига чемпионов 13 октября 22:00
Атлетико - : - Манчестер Юнайтед
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