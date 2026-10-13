rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 13 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Зірка "Реала" перейшов до нового клуба: Ла Ліга розблокувала скандальний трансфер
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 13 жовтня 2026 · 14:30

Зірка "Реала" перейшов до нового клуба: Ла Ліга розблокувала скандальний трансфер

34-річний іспанець знайшов нову команду, але залишиться в Мадриді
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зірка "Реала" перейшов до нового клуба: Ла Ліга розблокувала скандальний трансфер
Карвахаль залишився в Мадриді, але змінив клуб (Фото: getafecf.com)
Додати як бажане джерело в Google

"Хетафе" офіційно оголосив про підписання Дані Карвахаля. Колишній захисник мадридського "Реала" приєднався до команди на правах вільного агента.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні соцмережі "Хетафе".

Захисник залишився в Мадриді

Контракт "Хетафе" із 34-річним футболістом розрахований до літа 2027-го року. Перехід відбувся на правах вільного агента після завершення угоди гравця з мадридським "Реалом" у липні.

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга блокувала перехід через надто низьку запропоновану зарплату.

Кар’єра та трофеї легенди "Реала"

Карвахаль провів у системі "Реала" 23 сезони: 10 років - у молодіжних командах, ще 13 - у першій команді. На дорослому рівні разом із мадридцями він здобув 27 трофеїв.

До цього списку входять шість перемог у Лізі чемпіонів, шість клубних чемпіонатів світу, п’ять Суперкубків УЄФА, чотири титули чемпіона Іспанії, два Кубки Іспанії та чотири Суперкубки Іспанії.

Статистика Карвахаля в сезоні-2025/26

Минулий сезон виявився непростим для захисника через травми. На клубному рівні Карвахаль провів 23 матчі та віддав одну гольову передачу.

За оцінкою порталу Transfermarkt, нинішня трансферна вартість іспанця становить 3,5 мільйона євро.

Раніше ми писали, що екс-зірка "Манчестер Сіті" Давід Сілва відновив кар'єру в 40 років.

Теги: Футбол Чемпіонат Іспанії Реал
Головні матчі
Ліга чемпіонів 13 жовтня 19:45
Ланс - : - Спортінг
Ліга чемпіонів 13 жовтня 22:00
Арсенал - : - Лілль
Ліга чемпіонів 13 жовтня 22:00
Атлетіко - : - Манчестер Юнайтед
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Станіслав Горуна: "Хочу вийти на татамі, як художник, і щось гарне намалювати" Станіслав Горуна: "Хочу вийти на татамі, як художник, і щось гарне намалювати" "Шахтар" проти АЕК, "Реал" їде до Рима: головні матчі 2-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" проти АЕК, "Реал" їде до Рима: головні матчі 2-го туру Ліги чемпіонів Вразив кількістю підбирань: Михайлюк допоміг "Юті" перемогти "Сан-Антоніо" в передсезонці НБА Вразив кількістю підбирань: Михайлюк допоміг "Юті" перемогти "Сан-Антоніо" в передсезонці НБА
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор