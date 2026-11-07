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Футбол 07 ноября 2026 · 16:46

Зидан удивил заявкой Франции на Лигу наций: дебютант и семь кадровых потерь

Наставник французов вызвал в национальную команду Пабло Пажиса
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Зидан удивил заявкой Франции на Лигу наций: дебютант и семь кадровых потерь
Пабло Пажис в составе ФК "Париж" (фото: instagram.com/pablopagis9)

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан объявил заявку на заключительные матчи группового этапа Лиги наций сезона 2026/27. В список вошли 23 футболиста, среди которых оказался дебютант Пабло Пажис. В то же время из-за травм французы не смогут рассчитывать на ряд важных исполнителей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на федерацию футбола Франции.

Дебютный вызов и кадровые потери

Главной неожиданностью стало приглашение Пабло Пажиса, впервые получившего вызов в национальную команду Франции.

Нападающий попал в заявку вместо травмированного Магнеса Аклиуша, который получил повреждение икроножной мышцы.

Кроме него, из-за проблем со здоровьем будущие поединки пропустят Уильям Салиба, Жюль Кунде, Максанс Лакруа, Ману Коне, Усман Дембеле и Эстебан Леполь.

Пажис является сыном бывшего французского нападающего Микаэля Пажиса. В текущем сезоне 23-летний форвард отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Полная заявка сборной Франции

Вратари: Майк Меньян, Робин Риссер, Гийом Рестес.

Защитники: Энди Диуф, Жереми Жаке, Ибраима Конате, Мало Гюсто, Пьер Калюлю, Адриен Трюффер, Дайо Упамекано, Лени Йоро.

Полузащитники: Эдуарду Камавингу, Райан Шерки, Лукас Да Кунья, Адриен Рабё, Орельен Чуамэни, Уоррен Заир-Эмери.

Нападающие: Брэдли Баркола, Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Маркус Тюрам, Пабло Пажис.

Решающие матчи Лиги наций

Сборная Франции подходит к завершающим турам группового этапа Лиги наций на первом месте в своей группе Лиги А.

После четырех поединков команда Зидана набрала 10 очков, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

В ноябре французы проведут два заключительных матча:

  • 12 ноября: Италия – Франция
  • 15 ноября: Франция – Турция

Первая встреча состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, а вторая – на "Стад Атлантик" в Бордо.

Ранее Португалия объявила состав и назвала нового капитана.

Главные матчи
АПЛ 7 ноября 14:30
Лидс - : - Тоттенхэм
Европейский Кубок наций 7 ноября 19:15
Италия - : - Украина
Ла Лига 7 ноября 22:00
Валенсия - : - Реал
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