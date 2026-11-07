Зідан здивував заявкою Франції на Лігу націй: дебютант і сім кадрових втрат

Головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан оголосив заявку на заключні матчі групового етапу Ліги націй сезону 2026/27. До списку увійшли 23 футболісти, серед яких опинився дебютант Пабло Пажіс. Водночас через травми французи не зможуть розраховувати на низку важливих виконавців.

Дебютний виклик і кадрові втрати

Головною несподіванкою стало запрошення Пабло Пажіса, який уперше отримав виклик до національної команди Франції.

Нападник потрапив до заявки замість травмованого Магнеса Акліуша, який зазнав ушкодження литкового м'яза.

Крім нього, через проблеми зі здоров'ям майбутні поєдинки пропустять Вільям Саліба, Жюль Кунде, Максанс Лакруа, Ману Коне, Усман Дембеле та Естебан Леполь.

Пажіс є сином колишнього французького нападника Мікаеля Пажіса. У поточному сезоні 23-річний форвард відзначився двома забитими м'ячами та однією результативною передачею.

Повна заявка збірної Франції

Воротарі: Майк Меньян, Робін Ріссер, Гійом Рестес.

Захисники: Енді Діуф, Жеремі Жаке, Ібраїма Конате, Мало Гюсто, П'єр Калюлю, Адрієн Трюффер, Дайо Упамекано, Лені Йоро.

Півзахисники: Едуарду Камавінга, Раян Шеркі, Лукас Да Кунья, Адрієн Рабьо, Орельєн Чуамені, Воррен Заїр-Емері.

Нападники: Бредлі Баркола, Дезіре Дуе, Кіліан Мбаппе, Майкл Олісе, Маркус Тюрам, Пабло Пажіс.

Вирішальні матчі Ліги націй

Збірна Франції підходить до завершальних турів групового етапу Ліги націй на першому місці у своїй групі Ліги А.

Після чотирьох поєдинків команда Зідана набрала 10 очок, здобувши три перемоги та один раз зігравши внічию.

У листопаді французи проведуть два заключні матчі:

12 листопада: Італія – Франція

Італія – Франція 15 листопада: Франція – Туреччина

Перша зустріч відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані, а друга – на "Стад Атлантик" у Бордо.