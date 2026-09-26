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Футбол 26 сентября 2026 · 13:20

"Забыли мой номер": Йожеф Сабо объяснил, почему с ним перестали общаться венгерские СМИ

Легендарный тренер признался, как его критические высказывания в адрес венгерских политиков повлияли на общение с местными медиа.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Забыли мой номер": Йожеф Сабо объяснил, почему с ним перестали общаться венгерские СМИ
Йожеф Сабо (Фото: ФК "Динамо")
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Известный украинский футболист и тренер Йожеф Сабо рассказал, почему венгерские журналисты внезапно перестали обращаться к нему за комментариями и эксклюзивными мнениями.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Sport.ua.

Критика политики стала причиной «игнора»

По словам Йожефа Сабо, ранее представители медиа из Венгрии регулярно звонили ему, чтобы узнать его оценку по разным футбольным и спортивным событиям. Однако ситуация в корне изменилась после его публичных высказываний о политическом руководстве страны.

"После того, как я нелестно отозвался об Орбане – как отрезало, забыли мой номер", – поделился специалист.

Оценка новых политических фигур Венгрии

Украинский тренер также высказался по поводу изменений в политическом ландшафте соседнего государства и оценил фигуру Петера Мадяра.

По мнению Сабо, смена руководства не изменила всеобщий вектор, ведь Петер Мадяр также симпатизирует Владимиру Путину.

Ранее мы рассказывали детали конфликта между футболистами и тренерскими штабами в конце матча Венгрия – Украина.

Теги: Футбол
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