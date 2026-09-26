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Футбол 26 вересня 2026 · 13:20

"Забули мій номер": Йожеф Сабо пояснив, чому з ним перестали спілкуватися угорські ЗМІ

Легендарний тренер зізнався, як його критичні висловлювання на адресу угорських політиків вплинули на спілкування з тамтешніми медіа
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Забули мій номер": Йожеф Сабо пояснив, чому з ним перестали спілкуватися угорські ЗМІ
Йожеф Сабо (Фото: ФК "Динамо")
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Відомий український футболіст і тренер Йожеф Сабо розповів, чому угорські журналісти раптово припинили звертатися до нього за коментарями та ексклюзивними думками.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Sport.ua.

Критика політики стала причиною «ігнору»

За словами Йожефа Сабо, раніше представники медіа з Угорщини регулярного телефонували йому, щоб дізнатися його оцінку щодо різних футбольних та спортивних подій. Однак ситуація докорінно змінилася після його публічних висловлювань про політичне керівництво країни.

"Після того, як я невтішно відгукнувся про Орбана - як відрізало, забули мій номер", - поділився фахівець.

Оцінка нових політичних фігур Угорщини

Український тренер також висловився щодо змін у політичному ландшафті сусідньої держави та оцінив постать Петера Мадяра.

На думку Сабо, зміна керівництва не змінила загального вектора, адже Петер Мадяр також симпатизує Владіміру Путіну.

Раніше ми розповідали деталі конфлікту між футболістами та тренерськими штабами наприкінці матчу Угорщина - Україна.

Теги: Футбол
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