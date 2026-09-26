"Забули мій номер": Йожеф Сабо пояснив, чому з ним перестали спілкуватися угорські ЗМІ

Відомий український футболіст і тренер Йожеф Сабо розповів, чому угорські журналісти раптово припинили звертатися до нього за коментарями та ексклюзивними думками.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Sport.ua .

Критика політики стала причиною «ігнору»

За словами Йожефа Сабо, раніше представники медіа з Угорщини регулярного телефонували йому, щоб дізнатися його оцінку щодо різних футбольних та спортивних подій. Однак ситуація докорінно змінилася після його публічних висловлювань про політичне керівництво країни.

"Після того, як я невтішно відгукнувся про Орбана - як відрізало, забули мій номер", - поділився фахівець.

Оцінка нових політичних фігур Угорщини

Український тренер також висловився щодо змін у політичному ландшафті сусідньої держави та оцінив постать Петера Мадяра.

На думку Сабо, зміна керівництва не змінила загального вектора, адже Петер Мадяр також симпатизує Владіміру Путіну.