rbc.ua
UA | RU
Субота, 26 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол "Спорт не має так виглядати": як в збірній України коментували сутичку з угорцями
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 26 вересня 2026 · 11:27

"Спорт не має так виглядати": як в збірній України коментували сутичку з угорцями

Переможний старт "синьо-жовтих" затьмарив скандальний інцидент у компенсований час
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Спорт не має так виглядати": як в збірній України коментували сутичку з угорцями
Наприкінці матчу між українцями та угорцями спалахнула бійка (Фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

Збірна України з футболу здобула перемогу над Угорщиною у матчі 1-го туру Ліги націй УЄФА 2026/27. Єдиний та вирішальний гол у зустрічі забив нападник "Андерлехта" Данило Сікан, однак фінальний свисток затьмарився масовою бійкою за участю гравців та тренерів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментарі Андреа Мальдери та Іллі Забарного.

Як розгорався конфлікт у компенсований час

Емоційна розрядка "зі знаком мінус" сталася вже на 90+1-й хвилині гри після вилучення Олександра Назаренка за другу жовту картку. Під час виходу Назаренка з поля виникла усне протистояння між Домініком Собослаєм та Віктором Циганковим.

Майже одразу захисник угорців Мілош Керкез відштовхнув Циганкова, після чого на захист партнера підбіг Микола Матвієнко - зав'язалася масова штовханина. Участь в штовханині взяв один із асистентів тренера Угорщини, який штовхнув захисника Валерія Бондаря.

Угорця одразу почав відтягувати головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера. Зрештою арбітр приборкав пристрасті серією попереджень - по жовтій картці за неспортивну поведінку отримали Собослай, Керкез, Циганков та Матвієнко.

Реакція Мальдери та Забарного

Після завершення поєдинку наставник та захисник збірної України прокоментували гарячий епізод. В ефірі після гри Андреа Мальдера пояснив - штовханина між гравцями це одне, але участь в сутичці когось зі штабів - це геть інше.

"Я побачив, що хтось із штабу суперників зачепив руками мого гравця. Мені не подобається, коли представники штабу до цього залучаються. Втім, це ігрові моменти, таке трапляється", - підкреслив Андреа Мальдера.

У свою чергу Ілля Забарний в коментарі проєкту Zorya Londonsk зазначив, що намагався лише заспокоїти партнерів.

"Це емоції, усі хочуть перемогти. Але для мене головне - показувати професіоналізм і ставитися з повагою до всіх", - зазначив захисник.

Календар матчів України в Лізі націй 2026/27

Далі на підопічних Андреа Мальдери чекає насичена осіння серія поєдинків:

  • 28 вересня, 19:00: Грузія - Україна;
  • 2 жовтня, 21:45: Україна - Північна Ірландія;
  • 5 жовтня, 21:45: Україна - Угорщина;
  • 14 листопада, 21:45: Північна Ірландія - Україна;
  • 17 листопада, 21:45: Україна - Грузія.

Раніше ми розповідали, як Україна стартувала в Лізі націй - "синьо-жовті" мінімально перемогли Угорщину.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 26 вересня 16:00
Словенія - : - Шотландія
Лыга націй 26 вересня 21:45
Чехія - : - Хорватія
Ліга націй 26 вересня 21:45
Англія - : - Іспанія
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Королева тенісного світу: 7 фактів про Серену Вільямс Королева тенісного світу: 7 фактів про Серену Вільямс Дебют Зідана і ударний шведський тандем: результати матчів Ліги націй 25 вересня Дебют Зідана і ударний шведський тандем: результати матчів Ліги націй 25 вересня Шість порушень договору: промоутер Джошуа погрожує зірвати першу пресконференцію Шість порушень договору: промоутер Джошуа погрожує зірвати першу пресконференцію
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер