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Футбол 26 сентября 2026 · 11:27

"Спорт не должен так выглядеть": как в сборной Украины комментировали стычку с венграми

Победный старт "сине-желтых" затмил скандальный инцидент в компенсированное время
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Спорт не должен так выглядеть": как в сборной Украины комментировали стычку с венграми
В конце матча между украинцами и венграми вспыхнула потасовка (Фото: Getty Images)
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Сборная Украины по футболу одержала победу над Венгрией в матче 1 тура Лиги наций УЕФА 2026/27. Единственный и решающий гол во встрече забил нападающий "Андерлехта" Даниил Сикан, однако финальный свисток омрачился массовой дракой с участием игроков и тренеров.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарии Андреа Мальдеры и Ильи Забарного.

Как разгорался конфликт в компенсированное время

Эмоциональная разрядка "со знаком минус" произошла уже на 90+1-й минуте игры после удаления Александра Назаренко за вторую желтую карточку. Во время выхода Назаренко с поля возникло устное противостояние между Домиником Собослаем и Виктором Цыганковым.

Почти сразу защитник венгров Милош Керкез оттолкнул Цыганкова, после чего в защиту партнера подбежал Николай Матвиенко - завязалась массовая толкотня. Участие в толчее принял один из ассистентов тренера Венгрии, который толкнул защитника Валерия Бондаря.

Венгра сразу начал оттягивать главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера. В конце концов арбитр обуздал страсти серией предупреждений - по желтой карточке за неспортивное поведение получили Собослай, Керкез, Цыганков и Матвиенко.

Реакция Мальдеры и Забарного

По завершении поединка наставник и защитник сборной Украины прокомментировали горячий эпизод. В эфире после игры Андреа Мальдера объяснил - толкотня между игроками это одно, но участие в схватке кого-то из штабов - это совсем другое.

"Я увидел, что кто-то из штаба соперников задел руками моего игрока. Мне не нравится, когда представители штаба к этому привлекаются. Впрочем, это игровые моменты, такое случается", - подчеркнул Андреа Мальдера.

В свою очередь Илья Забарный в комментарии к проекту Zorya Londonsk отметил, что пытался лишь успокоить партнеров.

"Это эмоции все хотят победить. Но для меня главное - показывать профессионализм и относиться с уважением ко всем", - отметил защитник.

Календарь матчей Украины в Лиге наций 2026/27

Далее подопечных Андреа Мальдеры ждет насыщенная осенняя серия поединков:

  • 28 сентября, 19:00: Грузия – Украина;
  • 2 октября, 21:45: Украина – Северная Ирландия;
  • 5 октября, 21:45: Украина – Венгрия;
  • 14 ноября, 21:45: Северная Ирландия – Украина;
  • 17 ноября, 21:45: Украина – Грузия.

Ранее мы рассказывали, как Украина стартовала в Лиге наций – "сине-желтые" минимально победили Венгрию.

Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 26 сентября 16:00
Словения - : - Шотландия
Лига наций 26 сентября 21:45
Чехия - : - Хорватия
Лига наций 26 сентября 21:45
Англия - : - Испания
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