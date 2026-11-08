Забарный высказался о своем месте в ПСЖ после победного гола: "Я это заслужил"

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отметился важным голом в матче чемпионата Франции и помог парижанам одержать очередную победу. После финального свистка футболист высказался о своей форме и борьбе за место в основном составе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Foot Mercato .

Профессиональная работа и самоотдача

Украинский центрбек не скрывал удовлетворения собственным прогрессом в системе Луиса Энрике. Поединок против "Труа" стал для Забарного уже четвертым подряд в стартовом составе ПСЖ, и защитник убежден, что доверие тренерского штаба является прямым результатом его ежедневной работы.

"Я много работал, оставался сосредоточенным, и теперь играю в матчах. Думаю, что играю хорошо, поэтому заслужил это. Мы в хорошей форме, в хороших физических кондициях, и нам нужно просто продолжать в том же духе. В команде все работает хорошо. Мы не сделали ничего особенного, просто продолжаем работать, делать свое дело, и сейчас наше время", – подчеркнул Забарный в комментарии после игры.

Кроме того, защитник отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом и стремится еще больше помогать клубу. Комментируя полученную награду лучшему игроку матча, украинец подчеркнул, что его главная цель – закрепить свой статус и получать как можно больше игрового времени в будущих поединках.

Признание болельщиков и Лиги 1

Результативное подключение Забарного на 39-й минуте после розыгрыша углового принесло ПСЖ минимальную победу (1:0) и позволило команде продлить серию побед до 11-ти матчей подряд во всех турнирах.

Болельщики парижского клуба отдали украинцу 44,29% голосов, признав его MVP встречи. Также он стал лучшим игроком матча по версии Лиги 1.

Этот гол стал для Забарного уже вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции и третьим в составе парижан в целом, что является его личным рекордом результативности за один сезон в карьере.

Сразу после успешного матча в чемпионате Франции Илья отправляется в расположение национальной сборной Украины. Защитник примет участие в решающих матчах Лиги наций против Северной Ирландии и Грузии (14 и 17 ноября соответственно).