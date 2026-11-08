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Футбол 08 листопада 2026 · 12:21

Забарний заговорив про своє місце в ПСЖ після переможного гола: "Я на це заслужив"

Український захисник емоційно прокоментував боротьбу за стартовий склад парижан
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Забарний заговорив про своє місце в ПСЖ після переможного гола: "Я на це заслужив"
Ілля Забарний приніс перемогу парижанам (фото: x.com/PSG_English)

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний відзначився важливим голом у матчі чемпіонату Франції та допоміг парижанам здобути чергову перемогу. Після фінального свистка футболіст висловився про свою форму та боротьбу за місце в основному складі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Foot Mercato.

Професійна робота та самовіддача

Український центрбек не приховував задоволення від власного прогресу в системі Луїса Енріке. Поєдинок проти "Труа" став для Забарного вже четвертим поспіль у стартовому складі ПСЖ, і захисник переконаний, що довіра тренерського штабу є прямим результатом його щоденної праці.

"Я багато працював, залишався зосередженим, і тепер граю в матчах. Думаю, що граю добре, тому заслужив на це. Ми в хорошій формі, у хороших фізичних кондиціях, і нам потрібно просто продовжувати в тому ж дусі. У команді все працює добре. Ми не зробили нічого особливого, просто продовжуємо працювати, робити свою справу, і зараз наш час", – наголосив Забарний у коментарі після гри.

Окрім того, захисник підкреслив, що не планує зупинятися на досягнутому та прагне ще більше допомагати клубу. Коментуючи отриману нагороду найкращому гравцеві матчу, українець зазначив, що його головна мета – закріпити свій статус і отримувати якомога більше ігрового часу в майбутніх поєдинках.

Визнання від уболівальників та Ліги 1

Результативне підключення Забарного на 39-й хвилині після розіграшу кутового принесло ПСЖ мінімальну перемогу (1:0) та дозволило команді продовжити серію звитяг до 11-ти матчів поспіль у всіх турнірах. Уболівальники паризького клубу віддали українцю 44.29% голосів, визнавши його MVP зустрічі. Також він став найкращим гравцем за версією Ліги 1.

Забарний заговорив про своє місце в ПСЖ після переможного гола: &quot;Я на це заслужив&quot;

Цей гол став для Забарного вже другим у поточному розіграші чемпіонату Франції та третім у складі парижан загалом, що є його особистим рекордом результативності за один сезон у кар'єрі.

Одразу після успішного поєдинку в чемпіонаті Франції Ілля вирушає до лав обойми національної збірної України. Захисник візьме участь у вирішальних матчах Ліги націй проти Північної Ірландії та Грузії (14 та 17 листопада відповідно).

Раніше Миколенко допоміг "Евертону" здійснити камбек проти "Ковентрі".

Теги: Футбол ПСЖ
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