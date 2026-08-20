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Футбол 20 августа 2026 · 17:26

"Ювентус" показательно отказался от Трубина ради более дешевой звезды

Итальянский гранд мгновенно нашел альтернативу вратарю сборной Украины в АПЛ
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Ювентус" показательно отказался от Трубина ради более дешевой звезды
Анатолий Трубин (фото: x.com/slbenfica_en)

Туринский "Ювентус" вышел из переговоров по трансферу вратаря португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолия Трубина. Итальянский клуб обратил внимание на другой вариант усиления вратарской позиции из-за финансовых аппетитов лиссабонцев.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Calciomercato.it.

Почему провалились переговоры

Туринцы отправили официальный запрос к "орлам" по аренде 25-летнего украинского голкипера на сезон-2026/2027. Однако португальский клуб согласился отпустить игрока только при условии обязательного выкупа его контракта летом 2027 года за 35 миллионов евро. Руководство "бьянконери" признало такую сумму существенно завышенной и отказалось от соглашения.

В итоге "Ювентус" мгновенно закрыл соглашение с голкипером "Тоттенхэма" и сборной Италии Гульельмо Викарио. Туринцы арендовали итальянца с правом выкупа всего за 8 миллионов евро (еще 2 миллиона предусмотрены в форме бонусов).

Неопределенное будущее Трубина

Ситуация для Анатолия Трубина в "Бенфике" остается сложной. На старте нового сезона украинец неожиданно потерял статус основного вратаря – новый главный тренер "орлов" Марку Силва делает ставку на португальца Самуэля Соареша.

Украинский кипер стремится сменить клубную прописку, ведь не желает оставаться в роли резервиста. Соглашение Трубина с лиссабонцами рассчитано до 30 июня 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

В общей сложности за португальский гранд Анатолий провел 151 матч, в 60 из которых оставил свои ворота "сухими", а также отличился историческим голом в ворота мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что воспитанник "Динамо" продолжит карьеру в Германии.

Теги: Футбол Бенфика Ювентус
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