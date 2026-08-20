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Футбол 20 серпня 2026 · 17:26

"Ювентус" показово відмовився від Трубіна заради дешевшої зірки

Італійський гранд миттєво знайшов альтернативу воротарю збірної України в АПЛ
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Ювентус" показово відмовився від Трубіна заради дешевшої зірки
Анатолій Трубін (фото: x.com/slbenfica_en)

Туринський "Ювентус" вийшов із переговорів щодо трансферу воротаря португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолія Трубіна. Італійський клуб звернув увагу на інший варіант підсилення воротарської позиції через фінансові апетити лісабонців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Calciomercato.it.

Чому провалилися переговори

Туринці відправили офіційний запит до "орлів" щодо оренди 25-річного українського голкіпера на сезон-2026/2027. Однак португальський клуб погодився відпустити гравця лише за умови обов'язкового викупу його контракту влітку 2027 року за 35 мільйонів євро. Керівництво "б'янконері" визнало таку суму суттєво завищеною та відмовилося від угоди.

У підсумку "Ювентус" миттєво закрив угоду з голкіпером "Тоттенхема" та збірної Італії Гульєльмо Вікаріо. Туринці орендували італійця з правом викупу всього за 8 мільйонів євро (ще 2 мільйони передбачені у формі бонусів).

Невизначене майбутнє Трубіна

Ситуація для Анатолія Трубіна в "Бенфіці" залишається складною. На старті нового сезону українець несподівано втратив статус основного воротаря – новий головний тренер "орлів" Марку Сілва робить ставку на португальця Самуеля Соареша.

Український кіпер прагне змінити клубну прописку, адже не бажає залишатися в ролі резервіста. Наразі угода Трубіна з лісабонцями розрахована до 30 червня 2028 року, а сума відступних становить 100 мільйонів євро.

Загалом за португальський гранд Анатолій провів 151 матч, у 60 з яких залишив свої ворота "сухими", а також відзначився історичним голом у ворота мадридського "Реала" в Лізі чемпіонів.

Раніше стало відомо, що вихованець "Динамо" продовжить кар'єру в Німеччині.

Теги: Футбол Бенфика Ювентус
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