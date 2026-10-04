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Футбол 04 октября 2026 · 20:15

Модрич после разгрома от Англии: впервые за 20 лет мне стало стыдно

Капитан хорватов жестко оценил выступление команды после болезненного поражения
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Модрич после разгрома от Англии: впервые за 20 лет мне стало стыдно
Модрич в составе сборной Хорватии (фото: instagram.com/lukamodric10)
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Капитан сборной Хорватии Лука Модрич эмоционально отреагировал на разгромное домашнее поражение от Англии (0:7) в Лиге наций. 41-летний полузащитник заявил, что впервые за 20 лет выступлений за национальную команду почувствовал стыд после матча.

Об этом сообщает Sport RBC.UA. со ссылкой на BBC.

Катастрофическая ночь для Хорватии

"Так играть в футбол нельзя. Казалось, что у нас на четыре или пять игроков меньше. Трудно найти объяснение такой игре – без борьбы, агрессивности и сплоченности. Я здесь уже 20 лет, но впервые после матча мне стало стыдно", – сказал Модрич.

Модрич признал, что Англия была сильнее, однако отметил, что подобный результат неприемлем для хорватской сборной.

"Можно проиграть или сыграть против соперника, который лучше – а сейчас он именно такой. Но такое поражение и потеря репутации, которое мы создавали годами, недопустимы. Это была катастрофическая ночь для Хорватии", – добавил футболист.

Для капитана хорватов встреча с Англией стала 205-й в составе национальной команды. К моменту его замены на 57-й минуте хозяева уже уступали 0:5.

Турнирное положение

После трех матчей Хорватия занимает третье место в своей группе Лиги наций. Модрич призвал партнеров быстро отреагировать на неудачу и продемонстрировать характер в последующих встречах.

"Нам нужно собраться и держаться вместе. Мы должны показать свою истинную сущность, показать, что у нас есть непокорность, гордость, желание и сплоченность. Все это нельзя потерять за одну ночь", – подытожил Модрич.

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Теги: Лига наций
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