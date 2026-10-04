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Футбол 04 жовтня 2026 · 20:15

Модрич після розгрому від Англії: вперше за 20 років мені стало соромно

Капітан хорватів жорстко оцінив виступ команди після болючої поразки
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Модрич після розгрому від Англії: вперше за 20 років мені стало соромно
Модрич у складі збірної Хорватії (фото: instagram.com/lukamodric10)
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Капітан збірної Хорватії Лука Модрич емоційно відреагував на розгромну домашню поразку від Англії (0:7) у Лізі націй. 41-річний півзахисник заявив, що вперше за 20 років виступів за національну команду відчув сором після матчу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA. з посиланням на BBC.

Катастрофічна ніч для Хорватії

"Так грати у футбол не можна. Здавалося, що у нас на чотири чи п'ять гравців менше. Важко знайти пояснення такій грі – без боротьби, агресивності та згуртованості. Я тут уже 20 років, але вперше після матчу мені стало соромно", – сказав Модрич.

Модрич визнав, що Англія була сильнішою, однак наголосив, що подібний результат є неприйнятним для хорватської збірної.

"Можна програти або зіграти проти суперника, який кращий – а зараз він саме такий. Але така поразка та втрата репутації, яку ми створювали роками, неприпустимі. Це була катастрофічна ніч для Хорватії", – додав футболіст.

Для капітана хорватів зустріч з Англією стала 205-ю у складі національної команди. На момент його заміни на 57-й хвилині господарі вже поступалися 0:5.

Турнірне становище

Після трьох матчів Хорватія посідає третє місце у своїй групі Ліги націй. Модрич закликав партнерів швидко відреагувати на невдачу та продемонструвати характер у наступних зустрічах.

"Нам потрібно зібратися та триматися разом. Ми повинні показати свою справжню сутність, показати, що в нас є непокірність, гордість, бажання та згуртованість. Усе це не можна втратити за одну ніч", – підсумував Модрич.

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Теги: Ліга націй
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