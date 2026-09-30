В возрасте 32 лет скончался воспитанник "Манчестер Сити"

Английский футбольный мир потерял бывшего полузащитника и питомца академии "Манчестер Сити" Кортни Мэппен-Уолтера. Экс-игрок юношеских сборных Англии скончался в возрасте 32 лет.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.
Кортни Мэппен-Уолтер прошел академию "Манчестер Сити" и вызвался в сборные Англии U-17 и U-18. В течение карьеры выступал за такие клубы, как "Карлайл Юнайтед", "Стокпорт Каунти", "Бери", "Чорли" и "Нантвич". В конце прошлого сезона футболист покинул "Бери".
Бывшие клубы игрока выразили соболезнования в связи с трагическим известием:
В 2013 году Меппен-Уолтер попал в громкий скандал и получил 16 месяцев тюремного заключения. В сентябре 2012 года, находясь за рулем автомобиля Mercedes C220 своего дедушки, он попал в ДТП с машиной Nissan Micra, в результате чего погибли брат с сестрой.
Причина смерти 32-летнего экс-футболиста пока не разглашается.
Ранее мы сообщали, что экс-звезда сборной Англии предстанет перед судом после ДТП.