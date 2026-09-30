В возрасте 32 лет скончался воспитанник "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Карьера и соболезнование бывших клубов

Кортни Мэппен-Уолтер прошел академию "Манчестер Сити" и вызвался в сборные Англии U-17 и U-18. В течение карьеры выступал за такие клубы, как "Карлайл Юнайтед", "Стокпорт Каунти", "Бери", "Чорли" и "Нантвич". В конце прошлого сезона футболист покинул "Бери".

Бывшие клубы игрока выразили соболезнования в связи с трагическим известием:

"Карлайл Юнайтед": "Все в клубе глубоко расстроены известием о смерти нашего бывшего игрока. Все наши мысли с семьей и друзьями Кортни в это тяжелое время".

"Все в клубе глубоко расстроены известием о смерти нашего бывшего игрока. Все наши мысли с семьей и друзьями Кортни в это тяжелое время". "Бери": "Мы глубоко грустим, узнав о смерти Кортни в возрасте 32 лет. Соболезнования от каждого в клубе выражаем его близким".

"Мы глубоко грустим, узнав о смерти Кортни в возрасте 32 лет. Соболезнования от каждого в клубе выражаем его близким". Глава "Нантвича" Джон Голд: "Он оставил незабываемое впечатление на каждого, кому посчастливилось познакомиться с ним. Хотя в его жизни были темные времена, от которых он никогда не скрывался, Кортни, которого мы знали, был полон позитива и вдохновения".

Трагическая страница в жизни

В 2013 году Меппен-Уолтер попал в громкий скандал и получил 16 месяцев тюремного заключения. В сентябре 2012 года, находясь за рулем автомобиля Mercedes C220 своего дедушки, он попал в ДТП с машиной Nissan Micra, в результате чего погибли брат с сестрой.

Причина смерти 32-летнего экс-футболиста пока не разглашается.