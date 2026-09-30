У віці 32 років помер вихованець "Манчестер Сіті"

Англійський футбольний світ втратив колишнього півзахисника та вихованця академії "Манчестер Сіті" Кортні Меппен-Уолтера. Ексгравець юнацьких збірних Англії помер у віці 32 років.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN.
Кортні Меппен-Уолтер пройшов академію "Манчестер Сіті" та викликався до збірних Англії U-17 і U-18. Протягом кар'єри виступав за такі клуби, як "Карлайл Юнайтед", "Стокпорт Каунті", "Бері", "Чорлі" та "Нантвіч". Наприкінці минулого сезону футболіст залишив "Бері".
Колишні клуби гравця висловили співчуття у зв'язку з трагічною звісткою:
У 2013-му році Меппен-Уолтер потрапив у гучний скандал та отримав 16 місяців тюремного ув'язнення. У вересні 2012-го року, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes C220 свого дідуся, він потрапив у ДТП з машиною Nissan Micra, унаслідок чого загинули брат із сестрою.
Причину смерті 32-річного ексфутболіста наразі не розголошують.
Раніше ми повідомляли, що ексзірка збірної Англії постане перед судом після ДТП.