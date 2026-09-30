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Футбол 30 вересня 2026 · 15:15

У віці 32 років помер вихованець "Манчестер Сіті"

Півзахисник викликався до низки юнацьких збірних Англії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
У віці 32 років помер вихованець "Манчестер Сіті"
Кортні Меппен-Уолтер (Фото: buryfc.co.uk)
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Англійський футбольний світ втратив колишнього півзахисника та вихованця академії "Манчестер Сіті" Кортні Меппен-Уолтера. Ексгравець юнацьких збірних Англії помер у віці 32 років.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN.

Кар'єра та співчуття колишніх клубів

Кортні Меппен-Уолтер пройшов академію "Манчестер Сіті" та викликався до збірних Англії U-17 і U-18. Протягом кар'єри виступав за такі клуби, як "Карлайл Юнайтед", "Стокпорт Каунті", "Бері", "Чорлі" та "Нантвіч". Наприкінці минулого сезону футболіст залишив "Бері".

Колишні клуби гравця висловили співчуття у зв'язку з трагічною звісткою:

  • "Карлайл Юнайтед": "Усі в клубі глибоко засмучені звісткою про смерть нашого колишнього гравця. Усі наші думки з родиною та друзями Кортні в цей важкий час".
  • "Бері": "Ми глибоко сумуємо, дізнавшись про смерть Кортні у віці 32 років. Співчуття від кожного в клубі висловлюємо його близьким".
  • Голова "Нантвіча" Джон Голд: "Він залишив незабутнє враження на кожного, кому пощастило з ним познайомитися. Хоча в його житті були темні часи, від яких він ніколи не ховався, Кортні, якого ми знали, був сповнений позитиву та натхнення".

Трагічна сторінка в житті

У 2013-му році Меппен-Уолтер потрапив у гучний скандал та отримав 16 місяців тюремного ув'язнення. У вересні 2012-го року, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes C220 свого дідуся, він потрапив у ДТП з машиною Nissan Micra, унаслідок чого загинули брат із сестрою.

Причину смерті 32-річного ексфутболіста наразі не розголошують.

Раніше ми повідомляли, що ексзірка збірної Англії постане перед судом після ДТП.

Теги: Футбол
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