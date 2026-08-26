Розбив авто за 360 тис доларів: ексзірка збірної Англії постане перед судом після ДТП

Англійський футболіст Рахім Стерлінг постане перед судом наступного місяця після аварії з його участю. 31-річному гравцю висунули офіційні звинувачення в небезпечному водінні, відмові від надання зразків для аналізу та володінні закисом азоту для протиправного вживання.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC Sport .

Деталі автотрощі та звинувачення поліції

Інцидент стався вранці 28 травня 2026-го року неподалік розв'язки Мінлі в графстві Гемпшир. Стерлінг не впорався з керуванням та врізався у відбійник на своєму автомобілі Lamborghini вартістю 369 тис доларів.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав, а інші транспортні засоби не були залучені. Поліція поліцейського округу Гемпшир та острова Уайт офіційно підтвердила висунення звинувачень.

Кадри з місця ДТП опублікувало видання the Sun

"31-річному Рахіму Стерлінгу з Беркшира висунуто звинувачення за такими правопорушеннями: небезпечне водіння, володіння закисом азоту для протиправного вживання та ненадання зразків. Пан Стерлінг має з'явитися до магістратського суду Бейзінгстока 15 вересня", - заявив речник поліції.

Спочатку поліція підозрювала гравця у керуванні у стані наркотичного сп'яніння, проте це звинувачення не увійшло до остаточного списку. Джерело, близьке до Стерлінга, зазначило, що доказів наявності наркотиків у його організмі немає. Також співрозмовник додав, що футболіст пережив "надзвичайно важкі два роки" та почувався "забутим".

Поточний статус та кар'єра гравця

Наразі 31-річний вінгер залишається без клубу після того, як у травні завершився його короткостроковий контракт із нідерландським "Фейєнордом".

Стерлінг ставав чотириразовим чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті". У 2022-му році він перейшов до "Челсі" за 47,5 млн фунтів, згодом грав на правах оренди за "Арсенал", а в 2025-му році був відсторонений від першої команди лондонців.

За збірну Англії у період з 2012-го по 2022-й рік провів 82 матчі за національну збірну, зігравши на трьох чемпіонатах світу та двох Євро.