Хватит на двоих: Клопп вызвал в сборную Германии безумное количество игроков

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп вызвал сразу 44 футболиста на сентябрьские и октябрьские матчи Лиги наций. Для 59-летнего специалиста это первые официальные поединки во главе национальной команды.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное сообщение Бундестим в Instagram.
Из-за насыщенного графика - четыре поединка в дивизионе A за одно международное окно - тренерский штаб решил сформировать два совершенно разных состава по 22 игрока на каждые два матча.
Всего в списке оказались 11 дебютантов, а единственным футболистом, попавшим в обе заявки, стал вратарь "Аугсбурга" Финн Дамен.
"Очень необычно, что у тебя четыре матча за две недели с национальной сборной. Я хочу познакомиться с как можно большим количеством игроков за это время. Хочу вернуть внимание к Бундестиму, чтобы болельщики снова гордились своей страной", - заявил Юрген Клопп.
В то же время вне обоймы оказались Дениз Ундав и один из самых результативных защитников старта сезона Маттиас Гинтер.
В сентябрьский состав (против Нидерландов и Греции) вошли такие звезды, как Кай Гаверц, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих и Марк-Андре тер Стеген. Октябрьский ростер (против Сербии и Греции) усилили Флориан Вирц, Карим Адеем, Давид Раум и Ник Вольтемаде.
Полностью заявка на сентябрьские матчи выглядит так:
А так выглядит заявка Бундестим на матчи в октябре:
Как отмечалось ранее, в сентябре и октябре Юргена Клоппа и сборную Германии ждут сразу четыре матча в Лиге наций:
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