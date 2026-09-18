Вистачить на двох: Клопп викликав до збірної Німеччини шалену кількість гравців

Головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп викликав одразу 44 футболісти на вересневі та жовтневі матчі Ліги націй. Для 59-річного фахівця це перші офіційні поєдинки на чолі національної команди.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційне повідомлення Бундестім у Instagram.
Через насичений графік - чотири поєдинки у дивізіоні A за одне міжнародне вікно - тренерський штаб вирішив сформувати два абсолютно різні склади по 22 гравці на кожні два матчі.
Загалом у списку опинилися 11 дебютантів, а єдиним футболістом, який потрапив до обох заявок, став воротар "Аугсбурга" Фінн Дамен.
"Дуже незвично, що у тебе чотири матчі за два тижні з національною збірною. Я хочу познайомитися з якомога більшою кількістю гравців за цей час. Хочу повернути увагу до Бундестім, щоб уболівальники знову пишалися своєю країною", - заявив Юрген Клопп.
Водночас поза обоймою опинилися Деніз Ундав та один із найрезультативніших захисників старту сезону Маттіас Ґінтер.
До вересневого складу (проти Нідерландів та Греції) увійшли такі зірки, як Кай Гаверц, Джамал Мусіала, Йозуа Кімміх та Марк-Андре тер Стеґен. Жовтневий ростер (проти Сербії та Греції) підсилили Флоріан Вірц, Карім Адеємі, Давід Раум та Нік Вольтемаде.
Повністю заявка на вересневі матчів виглядає так:
А так виглядає заявка Бундестім на матчі у жовтні:
Як зазначалось раніше, у вересні та жовтні на Юргена Клоппа та збірну Німеччини чекають одразу чотири матчі в Лізі націй:
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