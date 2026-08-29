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Футбол 29 августа 2026 · 14:35

Сливки на десерт: определился календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов

Представитель Украины в самом престижном еврокубковом турнире опубликовал расписание матчей
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Сливки на десерт: определился календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов
Игроки "Шахтера" готовятся сыграть в Лиге чемпионов 2026/2027 (фото: ФК "Шахтер")
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Донецкий "Шахтер" начнет свое выступление в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА выездным матчем по ПСВ. "Горняки" опубликовали полное расписание всех восьми матчей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Шахтера" .

Когда "Шахтер" играет в Лиге чемпионов

Первый матч донецкая команда проведет 10 сентября в Нидерландах – ее соперником будет ПСВ Эйндховен. В октябре подопечные Арда Турана сыграют два матча: против АЭК в Лондоне, на "Стэмфорд Бридж" и против "Интера" на "Джузеппе Меацца" в Милане.

Наконец, в ноябре "Шахтер" ждут матчи со "Спортингом" и "Фенербахче", в декабре - со "Слованом", а в январе - с РБ "Лейпциг" и мадридским "Реалом".

Сливки на десерт: определился календарь матчей &quot;Шахтера&quot; в Лиге чемпионов

Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов 2026/2027 (фото: ФК "Шахтер")

"Шахтер" в Лиге чемпионов: история

Самым успешным выступлением "Шахтера" в Лиге чемпионов УЕФА был сезон 2010/2011. Тогда команда вышла в плей-офф из группы, где ее соперниками были сербский Партизан, португальская Брага и лондонский Арсенал.

В плей-офф команда Мирчи Луческу прошла "Рому" в 1/8, а в четвертьфинале проиграла будущему победителю Лиги чемпионов - "Барселоне".

В последний раз команда принимала участие в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2024/2025. Набрав 7 очков, "горняки" заняли 27 место и не попали в плей-ин.

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Теги: Футбол Шахтер
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АПЛ 29 августа 14:30
Ливерпуль - : - Ноттингем
УПЛ 29 августа 15:30
Левый Берег - : - Карпаты
УПЛ 29 августа 18:00
Шахтер - : - Полесье
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