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Футбол 29 серпня 2026 · 14:35

Вершки на десерт: визначився календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Представник України у найпрестижнішому єврокубковому турнірі опублікував розклад матчів
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Вершки на десерт: визначився календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
Гравці "Шахтаря" готуються зіграти у Лізі чемпіонів 2026/2027 (фото: ФК "Шахтар")
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Донецький "Шахтар" розпочне свій виступ в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА виїзним матчем із ПСВ. "Гірники" опублікували повний розклад усіх восьми матчів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".

Коли "Шахтар" грає у Лізі чемпіонів

Перший матч донецька команда проведе 10 вересня у Нідерландах – її суперником буде ПСВ Ейндховен. У жовтні підопічні Арда Турана зіграють два матчі: проти АЕК у Лондоні, на "Стемфорд Бридж" та проти "Інтера" на "Джузеппе Меацца" у Мілані.

Зрештою, у листопаді на "Шахтар" чекають матчі зі "Спортінгом" та "Фенербахче", у грудні – зі "Слованом", а у січні – із РБ "Лейпциг" та мадридським "Реалом".

Вершки на десерт: визначився календар матчів &quot;Шахтаря&quot; у Лізі чемпіонів

Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів 2026/2027 (фото: ФК "Шахтар")

"Шахтар" у Лізі чемпіонів: історія

Найуспішнішим виступом "Шахтаря" у Лізі чемпіонів УЄФА був сезон 2010/2011. Тоді команда вийшла у плей-оф з групи, де її суперниками були сербський "Партизан", португальська "Брага" та лондонський "Арсенал".

У плей-оф команда Мірчі Луческу пройшла "Рому" в 1/8, а у чвертьфіналі програла майбутньому переможцю тієї Ліги чемпіонів – "Барселоні".

Востаннє команда брала участь у розіграші Ліги чемпіонів у сезоні 2024/2025. Набравши 7 очок, "гірники" посіли 27 місце і не потрапили до плей-ін.

Читайте також реакцію Арди Турана на жеребкування Ліги чемпіонів для "Шахтаря".

Теги: Футбол Шахтар
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АПЛ 29 серпня 14:30
Ліверпуль - : - Ноттінгем
УПЛ 29 серпня 15:30
Лівий Берег - : - Карпати
УПЛ 29 серпня 18:00
Шахтар - : - Полісся
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