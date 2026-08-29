Вершки на десерт: визначився календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" розпочне свій виступ в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА виїзним матчем із ПСВ. "Гірники" опублікували повний розклад усіх восьми матчів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".
Перший матч донецька команда проведе 10 вересня у Нідерландах – її суперником буде ПСВ Ейндховен. У жовтні підопічні Арда Турана зіграють два матчі: проти АЕК у Лондоні, на "Стемфорд Бридж" та проти "Інтера" на "Джузеппе Меацца" у Мілані.
Зрештою, у листопаді на "Шахтар" чекають матчі зі "Спортінгом" та "Фенербахче", у грудні – зі "Слованом", а у січні – із РБ "Лейпциг" та мадридським "Реалом".
Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів 2026/2027 (фото: ФК "Шахтар")
Найуспішнішим виступом "Шахтаря" у Лізі чемпіонів УЄФА був сезон 2010/2011. Тоді команда вийшла у плей-оф з групи, де її суперниками були сербський "Партизан", португальська "Брага" та лондонський "Арсенал".
У плей-оф команда Мірчі Луческу пройшла "Рому" в 1/8, а у чвертьфіналі програла майбутньому переможцю тієї Ліги чемпіонів – "Барселоні".
Востаннє команда брала участь у розіграші Ліги чемпіонів у сезоні 2024/2025. Набравши 7 очок, "гірники" посіли 27 місце і не потрапили до плей-ін.