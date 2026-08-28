"Ми нікого не боїмося": Арда Туран – про жеребкування Ліги чемпіонів

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран поділився міркуваннями стосовно жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому донецький клуб буде єдиним представником України. "Шахтар" отримав слкадних суперників: "Реал", "Інтер", "Спортінг", ПСВ, "Фенербахче", "Лейпциг", АЕК та "Слован".
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".
Турецький фахівець відзначив силу прийдешніх суперників "Шахтаря", але в цілому, має оптимістичний погляд на виступ команди у Лізі чемпіонів цього сезону.
"Ми говоримо про одні з найбільших клубів світового футболу – команди, які вигравали цей турнір, виходили у фінали й ставали легендарними у своїх країнах. Маємо величезну повагу до всіх них. Кожен матч буде важливим і цінним для нас. Ми сприймаємо Лігу чемпіонів як нагоду заявити про себе, показати, хто ми є, та наблизитися до наших мрій", – сказав Арда Туран.
Він заявив, що попри гучні імена суперників, "Шахтар" не боїться жодного з них і має на меті залишатися вірним своєму ігровому стилю.
"Наша мета – залишатися вірними собі, представляти футбол "Шахтаря" й боротися за наше майбутнє та мрії. Ми нікого не боїмося, але маємо велику повагу до кожного суперника", – зазначив головний тренер донецького клубу.
За підсумком жеребу, "Шахтар" отримав такий календар:
Матчі 1-го туру Ліги чемпіонів 2026/2027 заплановано на 8-10 вересня.
Напередодні визначилися усі учасники основних етапів Ліги Європи та Ліги конференцій. Українці Данило Сікан та Руслан Маліновський провели полярні матчі.