rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 28 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол "Ми нікого не боїмося": Арда Туран – про жеребкування Ліги чемпіонів
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 28 серпня 2026 · 12:45

"Ми нікого не боїмося": Арда Туран – про жеребкування Ліги чемпіонів

Головний тренер "Шахтаря" оцінив потенціал команди в основному етапі Ліги чемпіонів
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Ми нікого не боїмося": Арда Туран – про жеребкування Ліги чемпіонів
Арда Туран (фото: ФК "Шахтар")
Add as a preferred source on Google

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран поділився міркуваннями стосовно жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому донецький клуб буде єдиним представником України. "Шахтар" отримав слкадних суперників: "Реал", "Інтер", "Спортінг", ПСВ, "Фенербахче", "Лейпциг", АЕК та "Слован".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".

Арда Туран – про жеребкування для "Шахтаря"

Турецький фахівець відзначив силу прийдешніх суперників "Шахтаря", але в цілому, має оптимістичний погляд на виступ команди у Лізі чемпіонів цього сезону.

"Ми говоримо про одні з найбільших клубів світового футболу – команди, які вигравали цей турнір, виходили у фінали й ставали легендарними у своїх країнах. Маємо величезну повагу до всіх них. Кожен матч буде важливим і цінним для нас. Ми сприймаємо Лігу чемпіонів як нагоду заявити про себе, показати, хто ми є, та наблизитися до наших мрій", – сказав Арда Туран.

Він заявив, що попри гучні імена суперників, "Шахтар" не боїться жодного з них і має на меті залишатися вірним своєму ігровому стилю.

"Наша мета – залишатися вірними собі, представляти футбол "Шахтаря" й боротися за наше майбутнє та мрії. Ми нікого не боїмося, але маємо велику повагу до кожного суперника", – зазначив головний тренер донецького клубу.

Коли "Шахтар" розпочинає свій шлях в ЛЧ

За підсумком жеребу, "Шахтар" отримав такий календар:

  • "Реал" (Мадрид) (вдома)
  • "Інтер" (на виїзді)
  • "Спортінг" (вдома)
  • ПСВ (на виїзді)
  • "Фенербахче" (вдома)
  • "Лейпциг" (на виїзді)
  • АЕК (вдома)
  • "Слован" (на виїзді)

Матчі 1-го туру Ліги чемпіонів 2026/2027 заплановано на 8-10 вересня.

Напередодні визначилися усі учасники основних етапів Ліги Європи та Ліги конференцій. Українці Данило Сікан та Руслан Маліновський провели полярні матчі.

Теги: Шахтар Футбол
Головні матчі
Ліга Європи Матч завершився
Орхус 1:3 Бенфіка
Ліга Європи Матч завершився
Ференцварош 4:0 Трабзонспор
Ла Ліга Матч завершився
Барселона 2:0 Атлетік
Головні новини
З особистим рекордом: Ірина Геращенко виграла срібну медаль Діамантової Ліги З особистим рекордом: Ірина Геращенко виграла срібну медаль Діамантової Ліги "Реал", "Інтер" і не тільки: "Шахтар" дізнався суперників в Лізі чемпіонів "Реал", "Інтер" і не тільки: "Шахтар" дізнався суперників в Лізі чемпіонів Без шансів із фаворитками: Україна вилетіла з жіночого Євро-2026 з волейболу Без шансів із фаворитками: Україна вилетіла з жіночого Євро-2026 з волейболу
Точки зору
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України
Артем Кравець
Ребров сам створив зайвий привід для критики Артем Кравець Український футболіст
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch