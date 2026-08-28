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Футбол 28 августа 2026 · 12:45

"Мы никого не боимся": Арда Туран – о жеребьевке Лиги чемпионов

Главный тренер "Шахтера" оценил потенциал команды в основном этапе Лиги чемпионов
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Мы никого не боимся": Арда Туран – о жеребьевке Лиги чемпионов
Арда Туран (фото: ФК "Шахтер")
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Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран поделился соображениями по жеребьевке основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий клуб будет единственным представителем Украины. "Шахтер" получил сложных соперников: "Реал", "Интер", "Спортинг", ПСВ, "Фенербахче", "Лейпциг", АЕК и "Слован".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Шахтера" .

Арда Туран – о жеребьевке для "Шахтера"

Турецкий специалист отметил силу грядущих соперников "Шахтера", но в целом, имеет оптимистичный взгляд на выступление команды в Лиге чемпионов этого сезона.

"Мы говорим об одних из самых больших клубов мирового футбола - команды, которые выигрывали этот турнир, выходили в финалы и становились легендарными в своих странах. Имеем огромное уважение ко всем ним. Каждый матч будет важным и ценным для нас. Мы воспринимаем Лигу чемпионов как возможность заявиться о себе, показать, кто мы есть и приблизиться к нашим мечтам", – сказал Арда Туран.

Он заявил, что, несмотря на громкие имена соперников, "Шахтер" не боится ни одного из них и преследует цель оставаться верным своему игровому стилю.

"Наша цель – оставаться верными себе, представлять футбол "Шахтера" и бороться за наше будущее и мечты. Мы никого не боимся, но имеем большое уважение к каждому сопернику", – отметил главный тренер "Шахтера".

Когда "Шахтер" начинает свой путь в ЛЧ

По итогу жребия "Шахтер" получил такой календарь:

  • "Реал" (Мадрид) (дома)
  • "Интер" (на выезде)
  • "Спортинг" (дома)
  • ПСВ (на выезде)
  • "Фенербахче" (дома)
  • "Лейпциг" (на выезде)
  • АЕК (дома)
  • "Слован" (на выезде)

Матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2026/2027 запланированы на 8-10 сентября.

Накануне определились все участники основных этапов Лиги Европы и Лиги конференций. Украинцы Даниил Сикан и Руслан Малиновский провели полярные матчи.

Теги: Шахтер Футбол
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