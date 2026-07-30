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Футбол 30 июля 2026 · 11:47

Ванат зажег дублем за "Жирону" (видео)

Нападающий прервал безголевую серию, а в спарринге сыграли еще двое украинцев
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ванат зажег дублем за "Жирону" (видео)
Владислав Ванат оформил дубль (фото: x.com/GironaFC)

Украинский нападающий испанской "Жироны" Владислав Ванат прервал длительную безголевую серию, забив два мяча в товарищеском матче против "Кастельона". В игре также приняли участие еще двое украинцев – Владислав Крапивцов и Александр Пищур.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Украинский десант без Цыганкова

В очередном контрольном поединке в рамках летней подготовки "Жирона" провела результативную встречу с шестой командой Сегунды в прошлом сезоне - "Кастельоном" (3:3).

Тренерский штаб привлек к игре сразу трех украинских легионеров, в то время как Виктор Цыганков пропустил поединок. Официальная причина – вирусное заболевание.

Место в воротах с первых минут занял Владислав Крапивцов, отыгравший первый тайм. Стартовая половина игры прошла с преимуществом соперника, и на перерыв каталонцы ушли, уступая со счетом 1:2.

Феерия Ваната

Во втором тайме в игру вступил Владислав Ванат, который перевернул ход поединка.

На 66-й минуте форвард сравнял счет.

А на 85-й минуте украинец оформил дубль, выведя "Жирону" вперед.

Эти голы стали для Ваната первыми с 1 марта, прервав его пятимесячную "сухую" серию.

Выход Пищура и потерянная победа

На 63-й минуте на поле вышел еще один украинский нападающий – Александр Пищур. Он усилил атакующую линию каталонцев на последние полчаса игры, однако отличиться результативными действиями не смог.

"Жирона" не смогла удержать победный результат – на 89-й минуте "Кастельон" сравнял счет, установив окончательные 3:3.

Каталонский клуб продолжает подготовку к новому сезону в Сегунде, куда команда выбыла по итогам прошедшей кампании.

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Теги: Чемпионат Испании Футбол
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