Потерял миллионы: Мудрик проиграл еще один суд

Футболист "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик проиграл еще одно дело. Высокий суд Лондона принял решение заморозить активы игрока на сумму 2,5 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на итальянское издание La Gazetta dello Sport .

Иск на 6 миллионов евро

Судебный процесс против украинского инициировала кипрская компания JJDS Management Limited, которой принадлежат 30% коммерческих прав на футболиста. По словам основателя компании Фемиса Сагирова, в 2023 году после трансфера из "Шахтера" Мудрик подписал договор о передаче прав на рекламные и спонсорские контракты, однако с тех пор не произвел никакой выплаты.

Общая сумма требований истца составляет около 6 миллионов евро и рассматривается в двух юрисдикциях – 2,4 млн евро в кипрском суде за упущенную выгоду и 2,8 млн долларов в суде Англии по действующим рекламным соглашениям.

Финансовые ограничения для вингера

Кроме замораживания активов и счетов на 2,5 млн. фунтов, Высокий суд Лондона установил для Мудрика строгое ограничение на личные расходы.

В период дальнейшего расследования дела вингер имеет право тратить не более 5 тысяч фунтов стерлингов в неделю и обязан предоставлять документальные отчеты об источниках своих доходов.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023-го года из донецкого "Шахтера" за 70 миллионов евро. С тех пор украинец провел в составе лондонцев 73 матча, отличившихся 10 голами и 11 результативными передачами.