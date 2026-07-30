rbc.ua
UA | RU
Четвер, 30 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Ванат запалив дублем за "Жирону" (відео)
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 30 липня 2026 · 11:47

Ванат запалив дублем за "Жирону" (відео)

Нападник перервав безгольову серію, а у спарингу зіграли ще двоє українців
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ванат запалив дублем за "Жирону" (відео)
Владислав Ванат оформив дубль (фото: x.com/GironaFC)

Український нападник іспанської "Жирони" Владислав Ванат перервав тривалу безгольову серію, забивши два м'ячі у товариському матчі проти "Кастельйона". У грі також взяли участь ще двоє українців – Владислав Крапивцов та Олександр Пищур.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Український десант без Циганкова

У черговому контрольному поєдинку в рамках літньої підготовки "Жирона" провела результативну зустріч із шостою командою Сегунди у минулому сезоні – "Кастельйоном" (3:3).

Тренерський штаб залучив до гри одразу трьох українських легіонерів, тоді як Віктор Циганков пропустив поєдинок. Офіційна причина – вірусне захворювання.

Місце у воротах із перших хвилин зайняв Владислав Крапивцов, який відіграв перший тайм. Стартова половина гри пройшла за переваги суперника, і на перерву каталонці пішли, поступаючись із рахунком 1:2.

Феєрія Ваната

У другому таймі у гру вступив Владислав Ванат, який перевернув хід поєдинку.

На 66-й хвилині форвард зрівняв рахунок.

А на 85-й хвилині українець оформив дубль, вивівши "Жирону" вперед.

Ці голи стали для Ваната першими з 1 березня, перервавши його п'ятимісячну "суху" серію.

Вихід Пищура та втрачена перемога

На 63-й хвилині на поле вийшов ще один український нападник – Олександр Пищур. Він підсилив атакувальну лінію каталонців на заключні пів години гри, проте відзначитися результативними діями не зміг.

"Жирона" не змогла втримати переможний результат – на 89-й хвилині "Кастельйон" зрівняв рахунок, встановивши остаточні 3:3.

Каталонський клуб продовжує підготовку до нового сезону в Сегунді, куди команда вибула за підсумками минулої кампанії.

Раніше ми розповіли, як Мудрик програв ще один суд у Англії.

Теги: Чемпіонат Іспанії Футбол
Головні матчі
Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Ліга конференцій Матч завершився
Копенгаген 2:1 Полісся
Головні новини
Дар'я Снігур: Якщо я дійшла до топ-50, значить, я на це заслуговую Дар'я Снігур: Якщо я дійшла до топ-50, значить, я на це заслуговую "Гент" – ЛНЗ: де і коли дивитися матч-відповідь Ліги конференцій "Гент" – ЛНЗ: де і коли дивитися матч-відповідь Ліги конференцій "Полісся" зазнало прикрої поразки від "Копенгагена" і вибуло з Ліги конференцій "Полісся" зазнало прикрої поразки від "Копенгагена" і вибуло з Ліги конференцій
Точки зору
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач