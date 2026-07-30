Ванат запалив дублем за "Жирону" (відео)

Український нападник іспанської "Жирони" Владислав Ванат перервав тривалу безгольову серію, забивши два м'ячі у товариському матчі проти "Кастельйона". У грі також взяли участь ще двоє українців – Владислав Крапивцов та Олександр Пищур.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Український десант без Циганкова

У черговому контрольному поєдинку в рамках літньої підготовки "Жирона" провела результативну зустріч із шостою командою Сегунди у минулому сезоні – "Кастельйоном" (3:3).

Тренерський штаб залучив до гри одразу трьох українських легіонерів, тоді як Віктор Циганков пропустив поєдинок. Офіційна причина – вірусне захворювання.

Місце у воротах із перших хвилин зайняв Владислав Крапивцов, який відіграв перший тайм. Стартова половина гри пройшла за переваги суперника, і на перерву каталонці пішли, поступаючись із рахунком 1:2.

Феєрія Ваната

У другому таймі у гру вступив Владислав Ванат, який перевернув хід поєдинку.

На 66-й хвилині форвард зрівняв рахунок.

GOL DEL GIRONA



Vanat torna a empatar el partit amb una gran definició dins l'àrea



@GironaFC @CDCastellon



https://t.co/AosN4uxRTa pic.twitter.com/Gvf5T4miv3 — Esport3 (@esport3) July 29, 2026

А на 85-й хвилині українець оформив дубль, вивівши "Жирону" вперед.

DOBLET DE VANAT



El davanter ucraïnès capgira el marcador amb dos gols a la segona part



@GironaFC @CDCastellon



https://t.co/AosN4uxk3C pic.twitter.com/aqeQthgXhl — Esport3 (@esport3) July 29, 2026

Ці голи стали для Ваната першими з 1 березня, перервавши його п'ятимісячну "суху" серію.

Вихід Пищура та втрачена перемога

На 63-й хвилині на поле вийшов ще один український нападник – Олександр Пищур. Він підсилив атакувальну лінію каталонців на заключні пів години гри, проте відзначитися результативними діями не зміг.

"Жирона" не змогла втримати переможний результат – на 89-й хвилині "Кастельйон" зрівняв рахунок, встановивши остаточні 3:3.

Каталонський клуб продовжує підготовку до нового сезону в Сегунді, куди команда вибула за підсумками минулої кампанії.