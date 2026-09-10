УПЛ из-за тревог перенесла матч из Киева

Дирекция украинской Премьер-лиги сменила хозяев поединка 6-го тура между "Левым Берегом" и "Полесьем". Из-за более частых и длительных воздушных тревог в Киеве и Киевской области игру перенесли в Житомир.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

"Зеркальная" рокировка

УПЛ обратилась к руководству обоих клубов с предложением провести "зеркальную" смену хозяев матчей первого и второго кругов сезона-2026/27, получив согласие от обеих сторон.

6-й тур: "Полесье" принимает "Левый Берег" в Житомире на Центральном стадионе. Дата и время остались без изменений – 13 сентября, начало в 15.30.

"Полесье" принимает "Левый Берег" в Житомире на Центральном стадионе. Дата и время остались без изменений – 13 сентября, начало в 15.30. 21-й тур: хозяином встречи второго круга выступит "Левый Берег".

Аналогичную рокировку применили и к чемпионату дублирующих составов (УПЛ-2) – в 6-м туре молодежные команды сыграют на учебно-тренировочной базе "Полесье" в Житомирской области, а во втором круге принимающей стороной будут киевляне.

Что с матчем "Динамо"

Отметим, что в рамках 6-го тура в Киеве также должен состояться поединок столичного "Динамо" с "Эпицентром" из Каменец-Подольского. Он запланирован на понедельник, 14 сентября, на арене имени Валерия Лобановского и должен начаться в 15:30.

Решение об изменениях в проведении этой игры Премьер-лигой пока не принято.

Напомним, что в столице из-за ситуации с безопасностью ввели новые жесткие ограничения. В связи с ростом угрозы для гражданского населения под запрет попали все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия. Ограничения распространяются как на открытые территории, так и на спортивные сооружения, которые не оборудованы надлежащими укрытиями или не имеют их непосредственно поблизости.