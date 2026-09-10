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Футбол 10 сентября 2026 · 15:47

УПЛ из-за тревог перенесла матч из Киева

Поединок 6-го тура между "Левым Берегом" и "Полесьем" состоится в Житомире
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
УПЛ из-за тревог перенесла матч из Киева
Столичный "Левый Берег" не сможет принять соперников дома (фото: ФК "Левый Берег")
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Дирекция украинской Премьер-лиги сменила хозяев поединка 6-го тура между "Левым Берегом" и "Полесьем". Из-за более частых и длительных воздушных тревог в Киеве и Киевской области игру перенесли в Житомир.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

"Зеркальная" рокировка

УПЛ обратилась к руководству обоих клубов с предложением провести "зеркальную" смену хозяев матчей первого и второго кругов сезона-2026/27, получив согласие от обеих сторон.

  • 6-й тур: "Полесье" принимает "Левый Берег" в Житомире на Центральном стадионе. Дата и время остались без изменений – 13 сентября, начало в 15.30.
  • 21-й тур: хозяином встречи второго круга выступит "Левый Берег".

Аналогичную рокировку применили и к чемпионату дублирующих составов (УПЛ-2) – в 6-м туре молодежные команды сыграют на учебно-тренировочной базе "Полесье" в Житомирской области, а во втором круге принимающей стороной будут киевляне.

Что с матчем "Динамо"

Отметим, что в рамках 6-го тура в Киеве также должен состояться поединок столичного "Динамо" с "Эпицентром" из Каменец-Подольского. Он запланирован на понедельник, 14 сентября, на арене имени Валерия Лобановского и должен начаться в 15:30.

Решение об изменениях в проведении этой игры Премьер-лигой пока не принято.

Напомним, что в столице из-за ситуации с безопасностью ввели новые жесткие ограничения. В связи с ростом угрозы для гражданского населения под запрет попали все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия. Ограничения распространяются как на открытые территории, так и на спортивные сооружения, которые не оборудованы надлежащими укрытиями или не имеют их непосредственно поблизости.

Ранее мы рассказали, что Усик дал футболистам "Полесье" неожиданный наказ после победы в матче Кубка Украины.

Теги: Футбол УПЛ
Главные матчи
Кубок Украины 10 сентября 15:30
Нива В - : - Динамо
Лига чемпионов 10 сентября 19:45
ПСВ - : - Шахтер
Лига чемпионов 10 сентября 19:45
Фенербахче - : - Рома
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