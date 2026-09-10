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Футбол 10 сентября 2026 · 12:58

"Нифига не выключаемся!": Усик дал футболистам "Полесья" неожиданный наказ (видео)

Легендарный боксер обратился к игрокам после победного матча Кубка Украины
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Нифига не выключаемся!": Усик дал футболистам "Полесья" неожиданный наказ (видео)
Усик обратился к футболистам "Полесья" (фото: ФК "Полесье")
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Александр Усик поздравил футболистов "Полесья" с победой над "Кудровкой" в Кубке Украины. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу также дал игрокам несколько советов после поединка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу житомирского клуба.

Матч продолжительностью пять часов

"Полесье" победило "Кудровку" со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка Украины. Голами отличились Николай Гайдучик и Леандро Андраде. Из-за воздушной тревоги матч растянулся на пять часов и завершился после 23:00.

После завершения встречи Усик зашел в раздевалку житомирской команды и поздравил футболистов с выходом в следующий раунд турнира.

Что сказал Усик

Боксер поблагодарил игроков за победу, а также призвал их больше помогать друг другу на поле и не терять концентрацию во время эпизодов. В частности, Усик обратил внимание на моменты, когда футболисты могут терять концентрацию после неудачного развития атаки или потери мяча.

"Хочу поблагодарить ребят за победу и за то, что они делают. Хочется, чтобы вы были смелее, друг другу помогали и не выключались в каких-то моментах", - сказал Усик.

"Иногда бывают такие моменты, где-то мяч ушел - вы выключаетесь. Нифига не выключаемся! Друг другу подсказали и продолжаем дальше. Никаких эмоций, только труд. А тут уже можем эмоции делать. Спасибо", - добавил знаменитый боксер.

Отметим, что Александр Усик занимает должность первого вице-президента ФК "Полесье" и поддерживает команду как почетный игрок и мотиватор.

Ранее клуб УПЛ усилился футболистом, игравшим в Англии и забивавшим сборной Франции.

Теги: Футбол Кубок Украины Полесье Александр Усик
Главные матчи
Кубок Украины 10 сентября 15:30
Нива В - : - Динамо
Лига чемпионов 10 сентября 19:45
ПСВ - : - Шахтер
Лига чемпионов 10 сентября 19:45
Фенербахче - : - Рома
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