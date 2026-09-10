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Футбол 10 вересня 2026 · 12:58

"Ніфіга не виключаємось!": Усик дав футболістам "Полісся" несподівану настанову (відео)

Легендарний боксер звернувся до гравців після переможного матчу Кубка України
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Ніфіга не виключаємось!": Усик дав футболістам "Полісся" несподівану настанову (відео)
Усик звернувся до футболістів "Полісся" (фото: ФК "Полісся")
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Олександр Усик привітав футболістів "Полісся" з перемогою над "Кудрівкою" у Кубку України. Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу також дав гравцям кілька порад після поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу житомирського клубу.

Матч тривалістю п'ять годин

"Полісся" перемогло "Кудрівку" з рахунком 2:0 у матчі 1/16 фіналу Кубка України. Голами відзначилися Микола Гайдучик та Леандро Андраде. Через повітряну тривогу матч розтягнувся на п'ять годин та завершився після 23:00.

Після завершення зустрічі Усик зайшов до роздягальні житомирської команди та привітав футболістів із виходом до наступного раунду турніру.

Що сказав Усик

Боксер подякував гравцям за перемогу, а також закликав їх більше допомагати один одному на полі та не втрачати концентрацію під час епізодів. Зокрема, Усик звернув увагу на моменти, коли футболісти можуть втрачати концентрацію після невдалого розвитку атаки або втрати м'яча.

"Хочу подякувати хлопцям за перемогу та за те, що вони роблять. Хочеться, щоб ви були сміливіше, один одному допомагали та не виключалися в якихось моментах", - сказав Усик.

"Інколи бувають такі моменти, десь м'яч пішов - ви виключаєтесь. Ніфіга не виключаємось! Продовжуємо далі, один одному підказали. Ніяких емоцій, тільки праця. А тут вже можемо емоції робити. Дякую", - додав знаменитий боксер.

Зазначимо, що Олександр Усик обіймає посаду першого віце-президента ФК "Полісся" та підтримує команду як її почесний гравець і мотиватор.

Раніше клуб УПЛ підсилився футболістом, який грав у Англії та забивав збірній Франції.

Теги: Футбол Кубок України Полісся Олександр Усик
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