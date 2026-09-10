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Футбол 10 вересня 2026 · 15:47

УПЛ через тривоги перенесла матч із Києва

Поєдинок 6-го туру між "Лівим Берегом" та "Поліссям" відбудеться в Житомирі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
УПЛ через тривоги перенесла матч із Києва
Столичний "Лівий Берег" не зможе прийняти суперників удома (фото: ФК "Лівий Берег")
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Дирекція української Прем’єр-ліги змінила господарів поєдинку 6-го туру між "Лівим Берегом" та "Поліссям". Через частіші та тривалі повітряні тривоги у Києві та Київській області гру перенесли до Житомира.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

"Дзеркальна" рокіровка

УПЛ звернулася до керівництва обох клубів із пропозицією провести "дзеркальну" зміну господарів матчів першого та другого кіл сезону-2026/27, отримавши згоду від обидвох сторін.

  • 6-й тур: "Полісся" приймає "Лівий Берег" у Житомирі на Центральному міському стадіоні. Дата та час залишилися без змін – 13 вересня, початок о 15:30.
  • 21-й тур: господарем зустрічі другого кола виступить "Лівий Берег".

Аналогічну рокіровку застосували й до чемпіонату дублюючих складів (УПЛ-2) – у 6-му турі молодіжні команди зіграють на навчально-тренувальній базі "Полісся" у Житомирській області, а в другому колі приймаючою стороною будуть кияни.

Що з матчем "Динамо"

Зазначимо, що в рамках 6-го туру у Києві також має відбутися поєдинок столичного "Динамо" з "Епіцентром" з Кам'янця-Подільського. Він запланований на понеділок, 14 вересня, на арені імені Валерія Лобановського та має розпочатися о 15:30.

Рішення щодо змін у проведенні цієї гри Прем'єр-лігою наразі не прийнято.

Нагадаємо, що в столиці через безпекову ситуацію запровадили нові жорсткі обмеження. У зв'язку зі зростанням загрози для цивільного населення під заборону потрапили усі розважальні та фізкультурно-спортивні події. Обмеження стосуються як відкритих територій, так і спортивних споруд, які не обладнані належними укриттями або не мають їх безпосередньо поблизу.

Раніше ми розповіли, що Усик дав футболістам "Полісся" несподівану настанову після перемоги в матчі Кубка України.

Теги: Футбол УПЛ
Головні матчі
Кубок України 10 вересня 15:30
Нива В - : - Динамо
Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
ПСВ - : - Шахтар
Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
Фенербахче - : - Рома
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