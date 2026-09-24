Украинскому тренеру указали на дверь после исторического прорыва в еврокубках: что произошло в Грузии

Украинский специалист Андрей Демченко неожиданно прекратил сотрудничество с действующим чемпионом Грузии "Иберией 1999". В преддверии еврокубкового старта клуб остался без главного тренера, несмотря на историческое достижение.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Crystalsport.
Андрей Демченко возглавил тбилисский коллектив летом 2026, подписав соглашение по схеме шесть месяцев плюс один год. Под его руководством "Иберия 1999" пробилась в основной этап Лиги конференций. Она стала первым грузинским клубом за 22 года, которому удалось выйти в основную стадию еврокубкового турнира.
Всего во главе клуба украинский наставник провел 21 поединок: зафиксировал девять побед, три ничьих и потерпел девять поражений. Несмотря на то, что команда идет на втором месте в национальном первенстве и отстает от лидера - "Динамо" (Тбилиси) - всего на один балл при матче в запасе, стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.
На вакантную должность тбилисский клуб назначил местного специалиста Левана Коргалидзе, ранее возглавлявшего столичную команду.
50-летний украинский специалист. Тренерскую карьеру начал в запорожском "Металлурге", где в 2012-2015 годах возглавлял молодежные команды. В течение последующих лет работал главным тренером в узбекистанском "Ободе", был ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера в "Вересе" и "Львов", а в сезоне-2019/20 руководил "Металлистом 1925".
Особо успешным этапом в карьере тренера стал период в Грузии. Демченко дважды завоевал бронзовые медали местного чемпионата во главе "Дели" из Гори, а в августе 2023 года возглавил "Динамо" из Батуми, с которым по итогам того же сезона выиграл титул чемпиона Грузии.
Кроме того, возглавлял казахстанский "Женис" и азербайджанский "Араз-Нахчивань".
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