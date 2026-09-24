rbc.ua
UA | RU
Четвер, 24 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Українському тренеру вказали на двері після історичного прориву в єврокубках: що сталося в Грузії
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 24 вересня 2026 · 13:43

Українському тренеру вказали на двері після історичного прориву в єврокубках: що сталося в Грузії

Андрій Демченко залишив посаду наставника "Іберії 1999"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українському тренеру вказали на двері після історичного прориву в єврокубках: що сталося в Грузії
Андрій Демченко (фото: ФК "Женіс")
Add as a preferred source on Google

Український фахівець Андрій Демченко несподівано припинив співпрацю з чинним чемпіоном Грузії "Іберією 1999". Напередодні єврокубкового старту клуб залишився без головного тренера, попри історичне досягнення.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Crystalsport.

Відставка після успіху

Андрій Демченко очолив тбіліський колектив влітку 2026 року, підписавши угоду за схемою шість місяців плюс один рік. Під його керівництвом "Іберія 1999" пробилась до основного етапу Ліги конференцій. Вона стала першим грузинським клубом за 22 роки, якому вдалося вийти до основної стадії єврокубкового турніру.

Загалом на чолі клубу український наставник провів 21 поєдинок: зафіксував дев'ять перемог, три нічиї та зазнав дев'яти поразок. Попри те, що команда наразі йде на другому місці в національній першості та відстає від лідера – "Динамо" (Тбілісі) – лише на один бал при матчі в запасі, сторони вирішили достроково припинити співпрацю.

На вакантну посаду тбіліський клуб призначив місцевого фахівця Левана Коргалідзе, який раніше вже очолював столичну команду.

Хто такий Андрій Демченко

50-річний український фахівець. Тренерську кар'єру розпочав у запорізькому "Металургу", де в 2012-2015 роках очолював молодіжні команди. Протягом наступних років працював головним тренером в узбекистанському "Ободі", був асистентом і виконувачем обов'язків головного тренера у "Вересі" та "Львові", а в сезоні-2019/20 керував "Металістом 1925".

Особливо успішним етапом у кар'єрі тренера став період у Грузії. Демченко двічі здобував бронзові медалі місцевого чемпіонату на чолі "Діли" з Горі, а у серпні 2023 року очолив "Динамо" з Батумі, з яким за підсумками того ж сезону виграв титул чемпіона Грузії.

Крім того, очолював казахстанський "Женіс" та азербайджанський "Араз-Нахчівань".

Раніше ми повідомляли, що екс-тренер "Ворскли" Юрій Максимов очолив аутсайдера чемпіонату Азербайджана.

Теги: Футбол Ліга конференцій УЄФА
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Усе вирішиться в парі: Світоліна сенсаційно поступилася на Кубку Біллі Джин Кінг Усе вирішиться в парі: Світоліна сенсаційно поступилася на Кубку Біллі Джин Кінг Український тренер очолив європейський клуб: рятуватиме аутсайдера з дна турнірної таблиці Український тренер очолив європейський клуб: рятуватиме аутсайдера з дна турнірної таблиці Калініна з камбеком принесла Україні першу перемогу на Кубку Біллі Джин Кінг Калініна з камбеком принесла Україні першу перемогу на Кубку Біллі Джин Кінг
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер