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Футбол 14 ноября 2026 · 14:17

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги наций с участием Холланда

Алексей Деревинский возглавит судейскую бригаду поединка пятого тура Лиги наций между сборными Норвегии и Уэльса
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги наций с участием Холланда
Алексей Деревинский (Фото: ФК "Динамо")

Украинская судейская бригада получила назначение на матч пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 между сборными Норвегии и Уэльса. В общей сложности к обслуживанию встречи привлекут пятерых представителей Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Кто из украинцев будет работать на матче

Главным арбитром поединка Норвегия - Уэльс назначен Алексей Деревинский. Будут помогать ему лайнсмены Алексей Миронов и Светлана Грушко.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин. Еще один украинец Денис Шурман будет работать ассистентом видеоарбитра (AVAR).

Непосредственно за систему VAR будет отвечать бельгийский рефери Ян Ботерберг. Таким образом, украинцы будут представлены во всех основных составляющих судейской бригады матча.

Когда состоится матч Норвегия – Уэльс

Встреча пятого тура группы A4 Лиги наций состоится в субботу, 14 ноября, в Осло на стадионе Ullevaal.

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Для Деревинского это будет вторым назначением на матч текущего розыгрыша Лиги наций. Ранее украинский арбитр работал на встрече дивизиона B между сборными Боснии и Герцеговины и Швеции, завершившейся ничьей 1:1.

Ранее мы сообщали, что на матч Украины и Северной Ирландии была назначена бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 14 ноября 21:45
Северная Ирландия - : - Украина
WTA Finals 14 ноября 23:15
Линда Носкова - : - Элина Свитолина
Евро-2027 U-19 14 ноября 16:30
Италия U19 - : - Украина U19
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