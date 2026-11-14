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Футбол 14 листопада 2026 · 14:17

Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги націй за участі Голланда

Олексій Деревінський очолить суддівську бригаду поєдинку п’ятого туру Ліги націй між збірними Норвегії та Уельсу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги націй за участі Голланда
Олексій Деревінський (Фото: ФК "Динамо")

Українська суддівська бригада отримала призначення на матч п’ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 між збірними Норвегії та Уельсу. Загалом до обслуговування зустрічі залучать п’ятьох представників України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Хто з українців працюватиме на матчі

Головним арбітром поєдинку Норвегія - Уельс призначено Олексія Деревінського. Допомагатимуть йому лайнсмени Олексій Миронов та Світлана Грушко.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Панчишин. Ще один українець, Денис Шурман, працюватиме асистентом відеоарбітра (AVAR).

Безпосередньо за систему VAR відповідатиме бельгійський рефері Ян Ботерберг. Таким чином, українці будуть представлені в усіх основних складових суддівської бригади матчу.

Коли відбудеться матч Норвегія - Уельс

Зустріч п’ятого туру групи A4 Ліги націй відбудеться у суботу, 14 листопада, в Осло на стадіоні Ullevaal.

Початок поєдинку запланований на 19:00 за київським часом.

Для Деревінського це буде друге призначення на матч поточного розіграшу Ліги націй. Раніше український арбітр працював на зустрічі дивізіону B між збірними Боснії і Герцеговини та Швеції, яка завершилася нічиєю 1:1.

Раніше ми повідомляли, що на матч України та Північної Ірландії було призначено бригаду арбітрів на чолі з Франсуа Летексьє.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 14 листопада 21:45
Північна Ірландія - : - Україна
WTA Finals 14 листопада 23:15
Лінда Носкова - : - Еліна Світоліна
Євро-2027 U-19 14 листопада 16:30
Італія U19 - : - Україна U19
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