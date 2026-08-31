Украинец забил за "Лехию" и попал в символическую сборную в Польше

Украинский полузащитник гданьской "Лехии" Артур Шах вошел в символическую сборную 6-го тура Первой лиги Польши.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на TVP Sport.
На игру против варшавской "Полонии" в стартовом составе команды под руководством украинского специалиста Владислава Лупашко вышли сразу три соотечественника: Даниил Бескоровайный, Даниил Малов и Артур Шах. Поединок в Варшаве оказался чрезвычайно насыщенным, но гости уверенно диктовали условия, выиграв встречу со счетом 4:2.
Артур Шах провел яркую вторую половину встречи. На 66-й минуте полузащитник получил предупреждение, а уже через шесть минут отличился забитым мячом, который стал для него вторым подряд в составе польского клуба.
В итоге украинского футболиста включили в символическую сборную тура. А гданский клуб одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги, имея в активе 7 зачетных баллов.
Свой следующий поединок подопечные Владислава Лупашко проведут 1 сентября. В рамках 1/32 финала Кубка Польши "Лехия" на выезде сыграет против "Клужборка" из четвертой по уровню лиги местного футбола.
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