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Футбол 31 августа 2026 · 22:14

Украинец забил за "Лехию" и попал в символическую сборную в Польше

Артур Шах помог команде Владислава Лупашко одержать яркую победу
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинец забил за "Лехию" и попал в символическую сборную в Польше
Артур Шах (фото: x.com/LechiaGdanskSA)
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Украинский полузащитник гданьской "Лехии" Артур Шах вошел в символическую сборную 6-го тура Первой лиги Польши.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на TVP Sport.

Феерия украинцев в составе "Лехии"

На игру против варшавской "Полонии" в стартовом составе команды под руководством украинского специалиста Владислава Лупашко вышли сразу три соотечественника: Даниил Бескоровайный, Даниил Малов и Артур Шах. Поединок в Варшаве оказался чрезвычайно насыщенным, но гости уверенно диктовали условия, выиграв встречу со счетом 4:2.

Артур Шах провел яркую вторую половину встречи. На 66-й минуте полузащитник получил предупреждение, а уже через шесть минут отличился забитым мячом, который стал для него вторым подряд в составе польского клуба.

Украинец забил за &quot;Лехию&quot; и попал в символическую сборную в Польше

Турнирное положение и следующий матч

В итоге украинского футболиста включили в символическую сборную тура. А гданский клуб одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги, имея в активе 7 зачетных баллов.

Свой следующий поединок подопечные Владислава Лупашко проведут 1 сентября. В рамках 1/32 финала Кубка Польши "Лехия" на выезде сыграет против "Клужборка" из четвертой по уровню лиги местного футбола.

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Теги: Футбол
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