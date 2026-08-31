rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 31 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Українець забив за "Лехію" та потрапив до символічної збірної в Польщі
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 31 серпня 2026 · 22:14

Українець забив за "Лехію" та потрапив до символічної збірної в Польщі

Артур Шах допоміг команді Владислава Лупашка здобути яскраву перемогу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українець забив за "Лехію" та потрапив до символічної збірної в Польщі
Артур Шах (фото: x.com/LechiaGdanskSA)
Add as a preferred source on Google

Український півзахисник гданської "Лехії" Артур Шах увійшов до символічної збірної 6-го туру Першої ліги Польщі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на TVP Sport.

Феєрія українців у складі "Лехії"

На гру проти варшавської "Полонії" у стартовому складі команди під керівництвом українського фахівця Владислава Лупашка вийшли одразу троє співвітчизників: Данило Бескоровайний, Данило Малов та Артур Шах. Перебіг поєдинку у Варшаві виявився надзвичайно насиченим, але гості впевнено диктували умови, вигравши зустріч із рахунком 4:2.

Артур Шах провів яскраву другу половину зустрічі. На 66-й хвилині півзахисник отримав попередження, а вже за шість хвилин відзначився забитим м'ячем, який став для нього другим поспіль у складі польського клубу.

Українець забив за &quot;Лехію&quot; та потрапив до символічної збірної в Польщі

Турнірне становище та наступний матч

У підсумку українського футболіста включили до символічної збірної туру. А гданський клуб здобув другу перемогу в нинішньому розіграші чемпіонату та піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці Першої ліги, маючи в активі 7 залікових балів.

Свій наступний поєдинок підопічні Владислава Лупашка проведуть уже 1 вересня. У рамках 1/32 фіналу Кубка Польщі "Лехія" на виїзді зіграє проти "Клужборка" з четвертої за рівнем ліги місцевого футболу.

Раніше ми розповіли про чорну смугу Руслана Маліновського в турецькому "Трабзонспорі".

Теги: Футбол
Головні новини
Жахливі ляпи Суркіса: "Динамо" зазнало розгрому в УПЛ через фатальні помилки голкіпера (відео) Жахливі ляпи Суркіса: "Динамо" зазнало розгрому в УПЛ через фатальні помилки голкіпера (відео) "Я віддав усе": Мессі офіційно поставив крапку у збірній Аргентини "Я віддав усе": Мессі офіційно поставив крапку у збірній Аргентини "Ліверпуль" забрав зірку ПСЖ, оформивши найдорожчий трансфер в історії Франції "Ліверпуль" забрав зірку ПСЖ, оформивши найдорожчий трансфер в історії Франції
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України