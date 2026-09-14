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Футбол 14 сентября 2026 · 20:53

"Три гола или смерть": в Боливии разразился дикий футбольный скандал

Голкипера срочно заменили в первом тайме, а его команда потерпела разгромное поражение
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Три гола или смерть": в Боливии разразился дикий футбольный скандал
Матч "Гуабиры" в чемпионате Боливии (фото: lapatria.bo)
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В боливийском футболе разразился громкий скандал вокруг матча национального чемпионата. Вратарь клуба "Гуабира" Мануэль Феррель заявил об угрозах его семье в преддверии поединка с "Олвейс Реди".

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Вратарь получил жуткие угрозы

По информации боливийских СМИ, преступники требовали от футболиста денежный выкуп или гарантированный пропуск по меньшей мере трех мячей в собственные ворота в течение поединка, шантажируя жизнью его матери и жены.

Вратарь сообщил о ситуации соответствующим службам. Уже во время матча он был заменен еще в первом тайме.

"Гуабира" проиграла 0:6

Несмотря на смену Ферреля, матч завершился разгромным поражением "Гуабиры". "Олвейс Реди" победил со счетом 6:0.

Такой результат привлек дополнительное внимание к заявлениям голкипера и возможному вмешательству посторонних лиц в ход матча.

Реакция власти и расследование

После завершения встречи информация о шантаже вышла на официальный уровень. Футбольная федерация Боливии совместно с местной прокуратурой немедленно инициировала масштабное расследование.

Правоохранители проверяют версию об организации договорного матча с участием нелегальных букмекерских синдикатов, а также устанавливают личности тех, кто направлял угрозы расправой семье футболиста.

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Теги: Футбол
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