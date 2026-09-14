rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 14 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Потерял водительское удостоверение: сын легенды "Милана" попал пьяным ДТП
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 14 сентября 2026 · 15:16

Потерял водительское удостоверение: сын легенды "Милана" попал пьяным ДТП

В крови 24-летнего нападающего обнаружили недопустимую норму алкоголя
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Потерял водительское удостоверение: сын легенды "Милана" попал пьяным ДТП
Даниэль Мальдини (Фото: dani.malda, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Нападающий "Кальяри" Даниэль Мальдини, являющийся сыном легендарного защитника "Милана", оказался в центре неприятного скандала. Футболист был лишен водительских прав после того, как он стал участником ДТП в Милане.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Reuters .

Детали инцидента и тесты на алкоголь

Авария произошла ранним утром в Милане. По информации правоохранителей, в крови 24-летнего футболиста зафиксировали превышение разрешенной в Италии нормы (0,5 г/л) – приборы показали 0,91 г/л во время первой попытки и 0,89 г/л во время второй.

Кроме того, игрока проверили на наличие наркотических веществ, однако окончательные результаты этого теста пока не разглашаются.

В результате столкновения легкие травмы разной степени тяжести получили шесть человек. Мальдини также доставили в больницу для медицинского осмотра, однако уже через несколько часов его выписали домой. Адвокат форварда пока предпочитает воздерживаться от расширенных комментариев по поводу ситуации.

Спортивный контекст

Напомним, что летом 2026 года Даниэль Мальдини перешел на правах аренды из "Аталанты" в расположение "Кальяри".

В составе "красно-синих" нападающий уже успел провести 6 поединков и отличиться забитыми мячами на внутренней арене. В частности, именно он стал автором победного гола в ворота "Аталанты".

Ранее мы сообщали, что эксзвезда сборной Англии предстанет перед судом после ДТП.

Теги: ДТП Футбол
Главные матчи
УПЛ 14 сентября 15:30
Динамо - : - Эпицентр
УПЛ 14 сентября 18:00
Шахтер - : - Черноморец
Ла Лига 14 сентября 22:00
Вильярреал - : - Бетис
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Исторический прорыв: впервые в истории в топ-10 WTA есть две украинки Исторический прорыв: впервые в истории в топ-10 WTA есть две украинки Стал игроком клуба Евролиги: центровой сборной Украины официально остался в Испании Стал игроком клуба Евролиги: центровой сборной Украины официально остался в Испании Со второй попытки: Зверев стал чемпионом US Open Со второй попытки: Зверев стал чемпионом US Open
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины