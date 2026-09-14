Потерял водительское удостоверение: сын легенды "Милана" попал пьяным ДТП

Нападающий "Кальяри" Даниэль Мальдини, являющийся сыном легендарного защитника "Милана", оказался в центре неприятного скандала. Футболист был лишен водительских прав после того, как он стал участником ДТП в Милане.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Reuters .

Детали инцидента и тесты на алкоголь

Авария произошла ранним утром в Милане. По информации правоохранителей, в крови 24-летнего футболиста зафиксировали превышение разрешенной в Италии нормы (0,5 г/л) – приборы показали 0,91 г/л во время первой попытки и 0,89 г/л во время второй.

Кроме того, игрока проверили на наличие наркотических веществ, однако окончательные результаты этого теста пока не разглашаются.

В результате столкновения легкие травмы разной степени тяжести получили шесть человек. Мальдини также доставили в больницу для медицинского осмотра, однако уже через несколько часов его выписали домой. Адвокат форварда пока предпочитает воздерживаться от расширенных комментариев по поводу ситуации.

Спортивный контекст

Напомним, что летом 2026 года Даниэль Мальдини перешел на правах аренды из "Аталанты" в расположение "Кальяри".

В составе "красно-синих" нападающий уже успел провести 6 поединков и отличиться забитыми мячами на внутренней арене. В частности, именно он стал автором победного гола в ворота "Аталанты".