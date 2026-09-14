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Футбол 14 вересня 2026 · 15:16

Втратив водійське посвідчення: син легенди "Мілана" потрапив п'яним ДТП

В крові 24-річного нападника виявили неприпустиму норму алкоголю
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Втратив водійське посвідчення: син легенди "Мілана" потрапив п'яним ДТП
Даніель Мальдіні (Фото: dani.malda, Instagram)
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Нападник "Кальярі" Даніель Мальдіні, який є сином легендарного захисника "Мілана", опинився в центрі неприємного скандалу. Футболіста позбавили водійських прав після того, як він став учасником ДТП у Мілані.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Reuters.

Деталі інциденту та тести на алкоголь

Аварія сталася рано вранці в Мілані. За інформацією правоохоронців, у крові 24-річного футболіста зафіксували перевищення дозволеної в Італії норми (0,5 г/л) - прилади показали 0,91 г/л під час першої спроби та 0,89 г/л під час другої.

Окрім того, гравця перевірили на наявність наркотичних речовин, проте остаточні результати цього тесту наразі не розголошуються.

Внаслідок зіткнення легкі травми різного ступеня тяжкості дістали шестеро людей. Мальдіні також доставили до лікарні для медичного обгляду, проте вже за кілька годин його виписали додому. Адвокат форварда поки вважає за краще утримуватися від розширених коментарів щодо ситуації.

Спортивний контекст

Нагадаємо, що влітку 2026-го року Даніель Мальдіні перейшов на правах оренди з "Аталанти" до розташування "Кальярі".

У складі "червоно-синіх" нападник уже встиг провести 6 поєдинків та відзначитися забитими м'ячамина внутрішній арені. Зокрема, саме він став автором переможного голу у ворота "Аталанти".

Раніше ми повідомляли, що ексзірка збірної Англії постане перед судом після ДТП.

Теги: ДТП Футбол
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