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Футбол 14 вересня 2026 · 20:53

"Три голи або смерть": у Болівії спалахнув дикий футбольний скандал

Голкіпера терміново замінили у першому таймі, а його команда зазнала розгромної поразки
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Три голи або смерть": у Болівії спалахнув дикий футбольний скандал
Матч "Гуабіри" у чемпіонаті Болівії (фото: lapatria.bo)
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У болівійському футболі розгорівся гучний скандал навколо матчу національного чемпіонату. Воротар клубу "Гуабіра" Мануель Феррель заявив про погрози його родині напередодні поєдинку з "Олвейс Реді".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Воротар отримав моторошні погрози

За інформацією болівійських ЗМІ, злочинці вимагали від футболіста грошовий викуп або ж гарантований пропуск щонайменше трьох м'ячів у власні ворота протягом поєдинку, шантажуючи життям його матері та дружини.

Воротар повідомив про ситуацію відповідним службам. Уже під час матчу його замінили ще в першому таймі.

"Гуабіра" програла 0:6

Попри заміну Ферреля, матч завершився розгромною поразкою "Гуабіри". "Олвейс Реді" переміг із рахунком 6:0.

Такий результат привернув додаткову увагу до заяв голкіпера та можливого втручання сторонніх осіб у перебіг матчу.

Реакція влади та розслідування

Після завершення зустрічі інформація про шантаж вийшла на офіційний рівень. Футбольна федерація Болівії спільно з місцевою прокуратурою негайно ініціювали масштабне розслідування.

Наразі правоохоронці перевіряють версію щодо організації договірного матчу за участю нелегальних букмекерських синдикатів, а також встановлюють особи тих, хто надсилав погрози розправою родині футболіста.

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Теги: Футбол
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